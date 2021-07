Neumann spotkał się z wyborcami. Krytykował ruch Trzaskowskiego, wszystko nagrano

Politycy Koalicji Obywatelskiej od powrotu Donalda Tuska jeżdżą po Polsce i spotykają się z wyborcami. Tak też było w środę, gdy przedstawiciele Platformy Obywatelskiej zjawili się w Tarnowie.

Relację na żywo z tego spotkania transmitowano na kanale Video-KOD na Facebooku, a w mieście pojawił się m.in. poseł Sławomir Neumann. Kilka razy polityk PO postanowił dosyć szczerze wyrazić swoje opinie. Gdy nawiązywał do wyborów prezydenckich z 2020 roku (Rafał Trzaskowski ostatecznie przegrał z Andrzejem Dudą), stwierdził:

– Prawie udało się wygrać wybory prezydenckie, o włos, ale przegraliśmy je. Przez ostatnie dwa, trzy, cztery miesiące, Platforma... powiedziałbym tak: szału nie było. Szału nie było, mówię bardzo delikatnie.

Neumann na spotkaniu z wyborcami. Mówił o Trzaskowskim

Neumann kontynuował swój wywód, zapewniając rozmówców, że PO „pewne wnioski wyciągała”. – To nie jest tak, że Rafała Trzaskowskiego nie było w Platformie przez ostatnie pół roku, bo był, jest wiceszefem. Ja nie wiem skąd ta wiara jest, nagle, że nagle Rafał Trzaskowski zrobił w nowym ruchu (Wspólna Polska – red.) 30 proc. Od początku mówiłem, że to jest błąd, mówiłem to głośno, na zarządzie, w rozmowie z Rafałem – mówił polityk.

– Energia puszczana obok Platformy była błędem, bo powodowała, że część naszych ludzi zastanawiała się, gdzie być: czy w Platformie czy w nowym ruchu. A może u Hołowni? – podsumował poseł.

Tych wypowiedzi Neumanna można odsłuchać od około 19 minuty nagrania:

