Nowy wyciek rzekomych maili od szefa KPRM. Domniemany Morawiecki o zakazie organizacji wesel

Rząd zablokował w ubiegłym tygodniu konta, które na Telegramie miały publikować rzekome materiały ze skrzynki Michała Dworczyka. W sieci wciąż jednak pojawia się kolejna korespondencja, która miała wyciec ze skrzynki szefa Kancelarii Premiera. Najnowsze dokumenty mają pochodzić z lutego i dotyczyć maili, które rzekomo wysłał Mateusz Morawiecki – podaje Onet. Premier miał komentować statystyki demograficzne za 2020 r.

Afera mailowa. Domniemana rozmowa Mateusza Morawieckiego o zakazie wesel

W ujawnionych materiałach premier miał poruszyć kwestię zakazu organizacji wesel. Morawiecki miał wyrazić nadzieję, że „możliwie szybko zostaną zredukowane skutki obostrzeń, które mają długi horyzont czasowy” i wpływają negatywnie na trendy demograficzne. Morawiecki miał wyrazić oczekiwanie, że po Wielkanocy będzie można w organizować wesela w ograniczonym stopniu.

„Nie możemy tego zakazu ciągnąć w nieskończoność. Żeby to zadziałało i żeby ludzie rzeczywiście zaczęli wracać do ślubów, ta decyzja musi być ogłoszona minimum miesiąc wcześniej i musimy być bezwzględnie konsekwentni co do późniejszej realizacji” – miał napisać premier. Szef rządu miał też poprosić o przygotowanie odpowiedniej komunikacji dotyczącej wytycznych dla organizacji wesel w warunkach pandemii.

Rzekoma odpowiedź prof. Andrzeja Horbana. „Jak wyszczepimy starców możemy otwierać wszystko”

Na rzekomego maila szefa rządu miał odpowiedzieć jego główny doradca ds. koronawirusa prof. Andrzej Horban. Prof. Horban miał napisać, że „jak zostaną wyszczepieni starcy powyżej 60. roku życia to będzie można otwierać prawie wszystko”. „Wystarczy jedna dawka i proszę o akceptację opinii rady, że można przesunąć szczepienia osób, które przeszły COVID-19 o sześć miesięcy” – miał skomentować doradca Morawieckiego.

