Politycy pobili się w telewizyjnym studiu. Jeden z nich stracił przytomność

W jednym z ostatnich wydań programu „Ora Expertizei” w mołdawskiej stacji Jurnal TV gośćmi byli m.in. były wiceminister spraw wewnętrznych Gennadij Kosovanow i były doradca prezydenta Sergiej Tofilat. Spór między politykami był tak ostry, że nie wystarczyły argumenty słowne.

Jeden z nich był tak oburzony poglądami swojego oponenta, że postanowił oblać go wodą. Ten gest zamiast obniżyć temperaturę sporu, tylko go rozgrzał. Między gośćmi programu doszło do rękoczynów. Bójka polityków zakończyła się dość niefortunnie. Na nagraniu, które trafiło do sieci widać, że jeden z mężczyzn uderzył głową o krzesło, upadł na podłogę i zemdlał.

Jak się czuje poszkodowany polityk?

Emisję programu natychmiast przerwano. Do telewizyjnego studia wezwano pogotowie. Na szczęście okazało się, że uraz odniesiony przez polityka nie był poważny.

A sprawa ma swój szczęśliwy finał. Prowadzący program przekazał w mediach społecznościowych, że po zakończeniu programu politycy pogodzili się, a nawet uścisnęli sobie dłonie.

