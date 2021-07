Tusk zapowiedział kolejną zmianę władz w Platformie Obywatelskiej

Donald Tusk na konferencji prasowej w czwartek przypomniał, że zarząd Platformy Obywatelska wprowadził zakaz jednoczesnego zasiadania we władzach klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, zarówno w kolegium jak i prezydium, a także w zarządzie PO. Zmiany mają umożliwić wprowadzenie parytetów płciowych. W ciągu kilku dni mają zostać zastąpione osoby, które wybrały funkcje w partii na rzecz tych w klubie.

Wybory mają dotyczyć tylko polityków PO, a nie przedstawicieli Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych, którzy również zasiadają w klubie Koalicji Obywatelskiej. Były premier poinformował, że na wrzesień, o ile nie wystąpią żadne przeszkody w tej sprawie, zaplanowana jest konwencja PO. Mają na niej zostać dokonane zmiany statutu, które umożliwią równowagę w kwestii parytetów.

Donald Tusk powodem zmian we władzach Platformy Obywatelskiej

Zaburzenie parytetów we władzach Platformy Obywatelskie związane jest m.in. z powrotem Tuska do polskiej polityki. Wszystko przez to, że kadencja przewodniczącego PO trwa do dwóch do czterech lat. Borys Budka, zanim oddał władzę w partii na ręce byłego premiera, sprawował funkcję przez 1,5 roku. Aby Tusk mógł objąć stanowisko szefa Platformy, konieczne były roszady personalne.

Po rezygnacji Budki władzę w Platformie objąłby wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Tusk ustępował pod tym względem Ewie Kopacz, więc europosłanka musiała pożegnać się z miejscem we władzach ugrupowania. Obecny statut PO przewiduje jednak tylko czterech wiceszefów. Na ten moment tę funkcję pełnią sami mężczyźni.

