Elżbieta Witek reaguje na słowa Grzegorza Brauna. „Składam zawiadomienie do prokuratury”

„Poseł Grzegorz Braun przekroczył dzisiaj kolejną granicę. Nie ma miejsca na groźby karalne w polskim Parlamencie, ani w całej przestrzeni publicznej. W związku z dzisiejszymi słowami skierowanymi wobec ministra Niedzielskiego składam zawiadomienie do prokuratury” – napisała Elżbieta Witek na Twitterze. Ruch wykonany przez marszałek Sejmu to nawiązanie do słów, które Grzegorz Braun wypowiedział podczas dzisiejszych obrad niższej izby parlamentu.

Grzegorz Braun: Będziesz pan wisiał

W czwartek 16 września minister zdrowia Adam Niedzielski udzielał posłom odpowiedzi na temat aktualnej sytuacji w służbie zdrowia w trakcie pandemii i polityki rządu w walce z COVID-19. W pewnym momencie głos z mównicy sejmowej zabrał Grzegorz Braun. – Niech pan Bóg ma nas w opiece, póki za tę dziedzinę aktywności naszego państwa (służba zdrowia – red.) odpowiada człowiek zajmujący miejsce w tej ławie, niestety nie ławie oskarżonych, ławie rządowej. Akt oskarżenia mam nadzieję, że przed trybunałem, kiedy wróci Rzeczpospolita całą swoją mocą, całym swoim majestatem – powiedział Grzegorz Braun.

Po pewnym czasie polityka z mównicy zaczęła wypraszać prowadząca obrady wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Gdy wyłączyła mu mikrofon, Braun po chwili zwrócił się w stronę ław rządowych, gdzie siedział Niedzielski, wskazał go palcem i wykrzyczał: „Będziesz pan wisiał!”.

