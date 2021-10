Rafał Trzaskowski na wiecu w Warszawie: Nie dajcie się nabrać na kłamstwa Kaczyńskiego

W niedzielę na Placu Zamkowym zebrały się osoby, które odpowiedziały na wezwanie Donalda Tuska. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zwołał wiec proeuropejski po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował wyższość prawa unijnego nad polskim. Jednym z przemawiających był prezydent stolicy, który wystąpił po Tusku.

– Mnóstwo jest tych, którzy próbują nas dzielić, uczyć nas patriotyzmu, którzy chcą tak naprawdę wyprowadzić nas na Wschód. Mamy dość takich ludzi – mówił Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy przekonywał, że potrzebna jest energia zgromadzonych osób, by walczyć o to, żeby polskie wsie i miasteczka były europejskie. – Pamiętajcie, że Unia Europejska to przede wszystkim bezpieczeństwo i każdy, kto chce nas z UE wyprowadzić to samobójca, który igra z polskim bezpieczeństwem. I właśnie dlatego nie damy się wyprowadzić z Unii Europejskiej – mówił Trzaskowski.

Trzaskowski: Można kochać polską konstytucję i być dumnym Europejczykiem

– I mam jedną wielką prośbę. Nie dajcie się nabrać na kłamstwa Kaczyńskiego. Nie ma żadnego konfliktu miedzy polską konstytucją a unijnymi traktatami – przekonywał Trzaskowski. Prezydent Warszawy tłumaczył, że dokumenty są oparte na tych samych filarach: wolności, praworządności i szacunku do niezawisłych sądów. – Nie ma konfliktu. Można tak samo kochać polską konstytucję i być dumnym Europejczykiem i dumną Europejką – przekonywał Trzaskowski. Tłumaczył, że silna Polska to silna Unia Europejska. – I nie będzie nas uczył szacunku do konstytucji ten, który przez cały czas tę konstytucję depcze – zakończył prezydent stolicy, skandując „Zostajemy”.

