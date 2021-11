Senator KO w jednym tweecie o polskich prokuratorach i zbrodniarzach wojennych. „To wstyd”

Do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze trafiło zawiadomienie, które dotyczy ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa dotyczy rzekomego masowego zatrzymywania przeciwników politycznych Prawa i Sprawiedliwości – podaje „Gazeta Wyborcza”. „GW” dodaje, że w tym postępowaniu Zbigniewa Ziobrę i Bogdana Święczkowskiego nie chroni immunitet.

Ziobro i Święczkowski przed Trybunałem w Hadze? Marcin Bosacki komentuje

– Chcemy pokazać, że społeczeństwo nie jest bezradne i że jest instytucja, która może powstrzymać bezprawne działania władzy. Nieuzasadnione zatrzymania, wywożenie ludzi w nieznane miejsca, pozbawianie ich kontaktu z prawnikiem, zastraszanie to od 2015 roku stała praktyka. Chcemy położyć temu tamę – powiedział „Wyborczej" mecenas Jacek Dubois, który wraz z adwokatami Romanem Giertychem i Mikołajem Pietrzakiem zajmują się opisywanym zawiadomieniem do Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Do ustaleń „GW” odniósł się polityk Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. „Widzieliśmy, jak przed sędziami w Hadze bronią się Ratko Mladić i Radovan Karadzić. Będzie ciekawe zobaczyć, jak to robią Zbigniew Ziobro i Bogdan Święczkowski” – napisał senator w mediach społecznościowych. Przypomnijmy – Ratko Mladić i Radovan Karadżić to zbrodniarze wojenni.

„Proszę skasować tego tweeta”

Użytkownicy mediów społecznościowych zauważali, że wymienienie w jednym tweecie zbrodniarzy wojennych i polityków jest nie na miejscu. „Proszę skasować tego tweeta, naprawdę. To wstyd”, „Przypomnę tylko, że Karadżić i Mladić to zbrodniarze wojenni mający na rękach krew tysięcy ofiar. Może z szacunku dla ofiar nie mieszajmy bałkańskich rzezi do naszych kłótni politycznych?” – czytamy w komentarzach.

