Rafał Trzaskowski wystąpi przed Kongresem. Wiadomo, co usłyszą od niego Amerykanie

W czwartek Rafał Trzaskowski wygłosi zdalnie przemówienie w Kongresie USA. Prezydent Warszawy weźmie udział w posiedzeniu Podkomisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów ds. Europy, Energetyki, Środowiska oraz Cybernetyki, gdzie odbędzie się wysłuchanie na temat stanu demokracji w Polsce i Europie Środkowej.

Rafał Trzaskowski wystąpi przed Kongresem

- Na to wysłuchanie zostali zaproszeni merowie miast, które podpisały Pakt Wolnych Miast. Wraz ze mną wystąpi tam mer Budapesztu, mer Bratysławy i mer Pragi. Będziemy mówili o sytuacji w naszych krajach, dlatego, że amerykańscy kongresmeni są bardzo zaniepokojeni stanem demokracji w Polsce i na Węgrzech, ale mają również pytania co do tego, co dzieje się na Słowacji i w Czechach - powiedział w środę Trzaskowski na konferencji prasowej w warszawskim Ratuszu. Według prezydenta stolicy amerykańscy politycy są bardzo dobrze poinformowali na temat tego, co dzieje się w Polsce.

Trzaskowski poinformował, że przed swoim wystąpieniem odbył szereg konsultacji. Rozmawiał między innymi z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem, ambasadorami Markiem Prawdą i Ryszardem Schnepfem, przedstawicielami Kampanii Przeciw Homofobii i Wolnych Sądów oraz z byłym przewodniczącym PKW Wojciechem Hermelińskim.

Prezydent Warszawy zdradza, co powie Amerykanom

Prezydent Warszawy zdradził też, o czym będzie mówił na wysłuchaniu. - Chcę, by mój głos był głosem wszystkich tych, którzy są zaniepokojeni stanem demokracji w Polsce. Wszyscy moi rozmówcy - i ja też - jesteśmy przekonani, że Polska jest nadal państwem demokratycznym, przede wszystkim dzięki silnej opozycji i dzięki silnemu społeczeństwu obywatelskiemu, dzięki silnym samorządom. Natomiast niestety jest państwem, w którym coraz częściej naruszana jest praworządność. Notabene kongresmeni w swoim stanowisku zwracają na to uwagę. Jutro będę o tym mówił na wysłuchaniu - zapowiedział.

Wcześniej Trzaskowski zwracał uwagę, że to pierwszy raz, kiedy prezydent Warszawy został zaproszony przez amerykańskich polityków do rozmowy o sytuacji w Polsce.

Czytaj też:

Rafał Trzaskowski o Robercie Bąkiewiczu: Martwi się, że Niemcy nastają na jego tożsamość płciową