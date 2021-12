„Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy. I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta”. Tusk cytuje Miłosza, Suski krytykuje: Kolejny wygłup

W niedzielę w około 120 miejscowościach w Polsce odbywały się protesty przeciwko tzw. ustawie lex TVN, która de facto uniemożliwia działanie w Polsce telewizji z amerykańskim kapitałem. W trakcie manifestacji przed Pałacem Prezydenckim Donald Tusk zacytował fragment wiersza Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś” . Wybrał wersy:

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta

Możesz go zabić – narodzi się nowy.

Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy

I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

Lider Platformy Obywatelskiej wspomniane słowa zadedykował „mieszkańcowi tego pałacu i jego mocodawcy”. Jak stwierdzi, „te słowa dobrze pasują także do dzisiejszego spotkania” . – Pamiętajcie o tych słowach wielkiego poety, pamiętajcie o tym, co czeka każdą władzę, która sprzeniewierza się ojczyźnie – mówił Tusk. Zapowiedział też, że obecna władza zostanie „zmieciona” .

Tusk mówi o „sznurze i gałęzi”. Szrot i Suski krytykują

Słowa przewodniczącego PO skomentował na Twitterze Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP. „Życzyć przeciwnikowi śmierci samobójczej. Publicznie. Donald Tusk do wielu rzeczy już nas przyzwyczaił, ale to.. I niech nikt mnie nie próbuje przekonać, że Miłosz tak naprawdę pisał nie o tym.”.. – napisał Szrot.

O cytat z Miłosza użyty przez Tuska w Polsat News pytany był Marek Suski. – Kolejny wygłup Tuska i całej tej opozycji, która chciała siłą dokonać przewrotu władzy – mówił Marek Suski. Przywołał 16 grudnia 2016, kiedy opozycja jego zdaniem usiłowała „dokonać puczu” . – To kontynuacja takiego podkręcania atmosfery. Ulica i zagranica. Jak się nie da wygrać wyborów demokratycznie, to może trzeba dokonać przewrotu, zabić przeciwnika – mówił Suski.

– Donald Tusk staje na czele buntu wobec demokratycznie wybranego rządu. Nie jest to ich rząd, więc według nich to jest władza dyktatorska – wskazał poseł Prawa i Sprawiedliwości. – Nie potrafią wygrać demokratycznie wyborów, to usiłują dokonać przewrotu – podsumował. Zarzucił też opozycji, że posługuje się „prymitywnymi” hasłami.

