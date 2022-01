Paweł Kukiz montuje komisję do spraw podsłuchów za plecami PiS? „Jesteśmy sceptyczni”

Politycy kilku partii opozycyjnych na przestrzeni ostatnich dni wskazywali, że niezbędne jest powołanie komisji śledczej w Sejmie. Wszystko to w związku z pojawieniem się medialnych doniesień o wykorzystywaniu systemu Pegasus do inwigilowania m.in. Krzysztofa Brejzy.

Na początku 2022 roku Paweł Kukiz zaproponował powołanie komisji śledczej, która zbadałaby przypadki nadużywania podsłuchów między 2007 a 2021 rokiem. „Głównym celem komisji byłoby zbadanie możliwości i dużego prawdopodobieństwa nadużywania podsłuchów przez służby w czasach rządów i PiS, i PO” – stwierdził wówczas lider Kukiz’15.

Jak informuje wyborcza.pl, Paweł Kukiz przystał na propozycję przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego i komisja miałaby ostatecznie zająć się również latami 2005-2007. Z nieoficjalnych informacji wspomnianego portalu wynika, że pod wnioskiem Pawła Kukiza podpisali się gowinowcy (razem z Jarosławem Gowinem) oraz członkowie koła Polskie Sprawy.

Głos w sprawie zabrała również rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. – Tak jak mówiłam wcześniej, jesteśmy sceptyczni, co do tego – powiedziała Anita Czerwińska, odpowiadając na pytanie o powołanie komisji śledczej. Zaznaczyła także, że jest przekonana, że intencje Pawła Kukiza są „bardzo szczere”.