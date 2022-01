Paweł Kukiz namawiał opozycję na przyspieszone wybory? „Wytłumaczyliśmy mu, że to niemożliwe”

Ostatnie kilka dni pokazało zwrot lidera Kukiz'15 w stronę opozycji. Wszystko przez jego spór z PiS o powołanie komisji śledczej, która miałaby wyjaśnić przypadki podsłuchów w latach 2005-2021. Paweł Kukiz poinformował, że w przyszłym tygodniu planuje złożyć w tej sprawie wniosek. Koalicja Obywatelska ma go poprzeć.

Polityk z KO twierdzi, że rozmowy z Pawłem Kukizem nie dotyczyły jedynie powołania komisji. – Przekonywał nas do przyspieszonych wyborów. Wytłumaczyliśmy mu, że to niemożliwie. Technicznie teraz nie do przeprowadzenia, bo budżet jest już przegłosowany w Sejmie – mówi polityk Koalicji Obywatelskiej.