„Tygodnik Polityka” zorganizował aukcję na rzecz WOŚP. Nie zabrakło emocji

Niedziela upływa pod znakiem 30. Finału WOŚP. Z tej okazji celebryci, sportowcy, politycy i zwykli obywatele przekazali wiele przedmiotów na specjalne aukcje. Jedna z nich wywołała dyskusję w mediach społecznościowych.

Serduszko z ośmioma gwiazdkami od „Tygodnika Polityka” na rzecz WOŚP

Rysunek Patryka Sroczyńskiego o wymiarach 20x20 cm trafił na aukcję WOŚP. Całkowity dochód z jego sprzedaży zostanie przekazany na rzecz fundacji. Dzieło nie wzbudzałoby żadnych emocji gdyby nie symbol, jaki zawiera. Miejsce napisu „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” zajęło osiem gwiazdek, będące symbolem sprzeciwu wobec rządów PiS.

Aukcję opatrzono również krótkim opisem. „Przedmiotem aukcji jest rysunek, który dzieli Polaków. Zapraszam do licytacji”. Do godziny 19 w piątek w aukcji udział wzięło 15 osób, a cena rysunku wzrosła do 940 zł. Licytacja trwa do czwartku 3 lutego.

Po tym, jak zdjęcie rysunku na Twitterze opublikował Piotr Trudnowski nie brakowało komentarzy. „Hej, „Tygodnik Polityka” – ktoś Wam się chyba włamał na konto” sugerował dziennikarz „Rzeczpospolitej”.

Zdjęcie skomentował również polityk PiS Jan Mosiński. „Skutecznie zniechęcacie” – napisał. Emotikony symbolizujące zaskoczenie i rozczarowanie w komentarzu zostawił również gdański samorządowiec z PiS Kazimierz Koralewski.

