Paweł Kukiz zarzucił TVN24 manipulację. Zaapelował też do byłego współpracownika

Paweł Kukiz ponownie zabrał głos ws. taśm, które opublikowała należąca do TVN24 redakcja „Czarno na białym”. Dziennikarze ujawnili rozmowę lidera Kukiz’15 z dawnym współpracownikiem Arturem Grocem. Kukiz stwierdził w mediach społecznościowych, że „zaprezentowano pełen manipulacji, szkalujący go materiał, z którego powycinano kilka wypowiedzianych przez niego zdań trwających maksymalnie dwie minuty. Dodał, że rozmowa z Grocem trwała 1,5 godz. i była potajemnie nagrana.

Były muzyk zaapelował do swojego współpracownika i stacji TVN, aby „zaprzestali manipulacji”. Dodał, że rozmowa dotyczyła „całej sceny politycznej, a nie jedynie PiS-u”. Kukiz przekonywał, że podobnie doświadczenia ma z PO i PSL-em. Zaznaczył, że mówił też o polskim ustroju politycznym i próbach jego zmiany z autorytarnego na obywatelski, prawdziwie demokratyczny.

Paweł Kukiz zarzucił TVN24 manipulację

Kukiz zażądał od TVN24 upublicznienia całej rozmowy z Grocem. Lider Kukiz’15 zarzucił również stacji, że „bardzo krytycznie odnosi się do bezprawnego inwigilowania czy nagrywania obywateli, a bez problemu korzysta ze źródeł pozyskanych w sposób sprzeczny z prawem”. Polityk zamieścił również projekt zawiadomienie do prokuratury, którym ma zamiar zająć się za około tydzień, po wyleczeniu grypy.

Kukiz w zawiadomieniu chce ścigania Groca za ujawnienie tajemnicy służbowej i zawodowej, za co grozi do dwóch lat więzienia. Lider Kukiz’15 domaga się wszczęcia postępowania karnego w tej sprawie i zabezpieczenia dowodów. Według polityka Groc ujawnił informacje o charakterze niejawnym. Dodatkowo współpracownik Kukiza miał zobowiązać się do nieujawniania prowadzonych przez lidera Kukiz’15 działań politycznych.

TVN24 ujawnił rozmowy Pawła Kukiza z Arturem Grocem

– Całe państwo praktycznie i układ wisi na moich trzech głosach – mówił o współpracy z Prawem i Sprawiedliwością Kukiz. – Cóż mu może szkodzić zmiana ordynacji wyborczej wtedy, kiedy on będzie potrzebował bezpośrednio tych instrumentów władzy, jakie posiada w tej chwili, koniecznych w tej czynnej polityce, żeby k****a można było tę władzę w tym systemie autorytarnym sprawować? – powiedział o Jarosławie Kaczyńskim polityk.

Kukiz komentował również głosowanie ws. lex TVN. – Jak zobaczyłem, że to k***a jest wrzesień, to mi się k***a nogi ugięły, bo każdy dzień, rozumiesz, przesuwający z posiedzenia na posiedzenie inne tam jakby sprawy, to jest dla mnie k***a możliwość kupienia przez Kaczyńskiego jakiejś innej trójki. K***a rozumiesz” – brzmiała wypowiedź byłego muzyka. Lider Kukiz’15 dodał też, że „nie za bardzo jest ktoś do kupienia, a po nagonce na jego osobę nikt by się na to nie odważył.

Polityk mówił również o promowanej przez siebie ustawie antysitwowej, która ma obowiązywać od kolejne kadencji. – A na bazie tej antykorupcyjnej tych dzisiejszych jumanów z PiS-u, będą mogli ich następcy wsadzać do pudła – stwierdził. Dodał też, że Kaczyński nie chciał, aby przepisy weszły od razu, bo by musiał robić przyśpieszone wybory samorządowej, bo „75 proc. burmistrzów, wójtów, by p********o tym burmistrzowaniem i wójtowaniem, bo mają większą kasę w spółkach”.

