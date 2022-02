Piotr Müller poinformował, że w dzisiejszym raporcie Ministerstwa Zdrowia potwierdzono 9600 przypadków zakażeń koronawirusem. Dla porównania – tydzień temu, w poniedziałek 14 lutego, resort informował o 13 473 przypadkach.

Kiedy luzowanie obostrzeń? Rzecznik rządu wskazał orientacyjną datę

Rzecznik rządu zaznaczył także, że jeżeli tendencja dotycząca ogólnokrajowego zmniejszania się liczby wykrywanych przypadków koronawirusa będzie się utrzymywała, będzie można mówić o kolejnym luzowaniu obostrzeń. Jako orientacyjny termin wskazał marzec.

– Jeżeli taka tendencja by się potwierdzała, to faktycznie w marcu można by było mówić o pewnym luzowaniu obostrzeń. Jak daleko idących? To trudno powiedzieć na ten moment – stwierdził Piotr Müller na antenie Radia Plus. – Jestem zawsze ostrożny, bo koronawirus potrafił już pokazać swoje czarne oblicze – dodał. Rzecznik rządu zapowiedział także możliwość przejścia na raportowanie tygodniowe danych dotyczących epidemii koronawirusa.

Dotychczas w Polsce potwierdzono ponad 5,5 mln przypadków zakażeń koronawirusem. Bilans ofiar śmiertelnych zbliża się do 110 tys. Dokładny raport Ministerstwa Zdrowia, z uwzględnieniem przypadków zakażeń w poszczególnych województwach, zostanie przekazany o godz. 10:30.

