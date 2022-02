Wojna Rosja-Ukraina. Kijów broni się przed rosyjską armią. „Wróg chce rzucić stolicę na kolana i ją zniszczyć”

Kijów przygotowuje się na obronę przed rosyjskim wojskiem. Nad ranem stolica Ukrainy znalazła się pod ostrzałem rakietowym. Władze miasta ogłosiły alarm przeciwlotniczy. Do południa do pojedynczych starć dochodziło w niektórych dzielnicach. Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało, że Rosjanie są w dzielnicy Obołoń. Pojawił się apel o informowanie o ruchach wojsk i organizowanie samoobrony, m.in. z użyciem koktajli Mołotowa.

Wojna na Ukrainie. Walki o Kijów

„Miasto weszło w fazę obrony. Strzały i eksplozje słychać na niektórych obszarach, Ukraińskie wojsko neutralizuje rosyjskie grupy sabotażowe. Niestety niektóre z nich weszły już do Kijowa grupy sabotujące weszły do Kijowa. Wróg chce rzucić stolicę na kolana i ją zniszczyć” – poinformował Witalij Kliczko, cytowany przez Ukraińską Prawdę. Mer Kijowa przekazał, że „sytuacja jest trudna”, ale „armia ukraińska broni miasta”. Kliczko zaapelował do mieszkańców, by nie wychodzili z domów i wezwał ich do zrobienia zapasów wody i jedzenia oraz przygotowania ciepłych ubrań i koców, które będą mogli zabrać do schronów. Zamknięta jest większość restauracji i barów, transport publiczny działa.

Z kolei doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko poinformował na Facebooku, że „ukraiński sprzęt wojenny wjeżdża do Kijowa, by utrzymać obronę miasta”.

„Opór jest szalony”

Dziennikarz „The Kyiv Independent” Illia Ponomarenko przekazał na Twitterze, że „dziesiątki tysięcy ludzi w Kijowie dostaje broń palną i koktajle Mołotowa”. „Razem z wojskiem. Absolutnie nie mam pojęcia, jak Rosjanie zamierzają zająć to miasto. Opór jest szalony” – napisał.

Jak podaje CNN, przedstawiciele amerykańskiego wywiadu obawia się, że Kijów może znaleźć się pod kontrolą Rosji w ciągu kilku dni.