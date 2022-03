Wojna na Ukrainie. Rzecznik polskiego rządu zapowiada posiedzenie Rady Ministrów

Trwa jedenasty dzień wojny na Ukrainie. Rosja zaatakowała sąsiedzki kraj, a swoje działanie określa kłamliwym hasłem „specjalnej operacji”. Takie określenie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a wpisuje się jedynie w narrację Kremla. Rosyjscy żołnierze atakują zarówno obiekty wojskowe jak również cywilne.

Wojna na Ukrainie. Posiedzenie polskiej Rady Ministrów ws. ważnego projektu

W związku z tym, że na Ukrainie trwa konflikt zbrojny, wiele osób decyduje się na opuszczenie kraju. Uchodźcy kierują się m.in. do Polski. „W poniedziałek o 12:00 odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów dot. przyjęcia projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zostanie on skierowany niezwłocznie do prac na najbliższym, wtorkowym posiedzeniu Sejmu” – napisał rzecznik rządu Piotr Müller w mediach społecznościowych.

Już kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki zapowiadał nową ustawę. Szef polskiego rządu podkreślał, że „cała Europa dostrzega” pomoc, której Polacy udzielają Ukraińcom. – Chcemy tę pomoc zamienić w pomoc systemową. Dlatego zaproponowaliśmy ustawę, która powinna trafić już na najbliższe posiedzenie Sejmu – zapowiedział premier. – Osoby, które będą przyjmowały uchodźców wojennych z Ukrainy, otrzymałyby np. 40 złotych dziennie za daną osobę, bo to kosztuje przecież: wyżywienie, ciepło i wszystko – precyzował.

