Zełenski przywołał słowa Martina Luthera Kinga: „I have a dream”. Zwrócił się bezpośrednio do Joe Bidena

W środę 16 marca prezydent Zełenski w formie videokonferencji przemówił do obu izb amerykańskiego Kongresu. Zaczał od pochwalenia odwagi swoich rodaków i stwierdzenia, że w tych dniach kształtuje się „przeznaczenie” jego kraju oraz decyduje się o wolności Ukraińców. Zaprezentował kongresmenom kompilację nagrań pokazujących agresję rosyjskiej armii.

– Rosjanie zaatakowali nie tylko nas, nie tylko naszą ziemię i nasze miasta. Rozpoczęli brutalną ofensywę przeciwko naszym wartościom, podstawowym humanitarnym wartościom – mówił po ukraińsku. Podkreślał, że rosyjski atak wymierzony jest w marzenia narodu ukraińskiego, które są takie same, jak marzenia Amerykanów. W swoim wystąpieniu odwołał się do kilku ważnych amerykańskich symboli: Góry Rushmore, Pearl Harbor i jedenastego września.

Prezydent Ukrainy wspomniał też słowa Martina Luthera Kinga. – „I have a dream”. Mam marzenie. Te słowa są znane każdemu z was. Dziś mogę powiedzieć: „Mam potrzebę”. Mam potrzebę obronienia naszego nieba. Potrzebuję waszej decyzji, waszej pomocy i jest to dokładnie to samo, co wtedy gdy słyszycie „I have a dream” – podkreślał Zełenski.

Wojna na Ukrainie. Zełenski apeluje o pomoc w walce na niebie

Polityk podkreślił, że potrzebuje ochrony nieba nad Ukrainą, ale też samolotów dla armii ukraińskiej. – Samoloty te mogą pomóc Ukrainie, pomóc Europie i wiecie, że one istnieją, macie je. Ale są one na ziemi, a nie na ukraińskim niebie. Nie bronią naszych ludzi – podkreślał z goryczą. – Czy stworzenie strefy wolnej od lotów nad Ukrainą to prośba o zbyt wiele? – pytał. – Humanitarne strefy bez samolotów, by Rosja nie mogła terroryzować naszych miast. Jeśli to za wiele, oferuję alternatywę – wiecie, jakich systemów obronnych potrzebujemy – dodawał.

Zełenski do Bidena: Bycie przywódcą świata oznacza bycie liderem pokoju

Na zakończenie prezydent Zełenski zwrócił się po angielsku do Joe Bidena. – Dziś nie wystarczy być przywódcą swojego narodu. Bycie przywódcą świata oznacza bycie liderem pokoju. Pokój w twoim kraju nie zależy już tylko od ciebie i twojego narodu. Zależy od tych obok ciebie, którzy są silni – mówił. Odwoływał się do praw człowieka, wolności. Po wygłoszeniu przemówienia ukraiński przywódca otrzymał owację na stojąco.

