Spotkanie Zełenski-Xi coraz bliżej? To mogłoby odwrócić losy wojny

Od samego początku rosyjskiej inwazji Chiny deklarują, że są neutralne. Mimo tego kilka miesięcy temu podczas spotkania Xi Jinpinga z Władimirem Putinem podpisane zostało ich oświadczenie o pogłębieniu partnerstwa strategicznego między krajami.

– Ciężko pracowaliśmy na obecne stosunki chińsko-rosyjskie i obie strony muszą je pielęgnować – mówi Putinowi podczas spotkania w Pekinie Xi.

Powściągliwe kontakty Xi i Zełenskiego

Analogicznie od 24 lutego 2022 roku – przez 2,5 roku wojny – bilans spotkań Xi z Wołodymyrem Zełenskim wynosi równe zero. Na pierwszą rozmowę telefoniczną przywódców od początku inwazji czekać trzeba było ponad rok.

„Wierzę, że ta rozmowa, jak również nominacja ambasadora Ukrainy w Chinach, będą silnym impulsem do rozwoju naszych stosunków dwustronnych” – pisał po niej prezydent Ukrainy.

W międzyczasie pojawiały się drobne sygnały, że relacje ukraińsko-chińskie nie są przekreślone. Przykładowo słowa Zełenskiego na konferencji prasowej podczas szczytu G7 w czerwcu br.

– Odbyłem stanowczą rozmowę z przywódcą Chin. Powiedział, że nie sprzeda Rosji żadnej broni. Zobaczymy, czy jest przyzwoitym człowiekiem, czy nie, ponieważ dał mi słowo – mówił prezydent Ukrainy.

Spotkanie Xi-Zełenski coraz bliżej

Mimo tego do spotkania nadal nie doszło. Niewykluczone, że sytuacja ta ulegnie w najbliższym czasie zmianie. Wskazywać mogą na to m.in. słowa Andrija Jermaka, szefa Biura Prezydenta Ukrainy.

Wymieniając listę zagranicznych przywódców, którzy w ostatnim czasie odwiedzili Ukrainę, Jermak stwierdził, że „jedyne, co pozostało, to spotkanie prezydenta z przywódcą Chin”. – Jestem pewien, że do niego dojdzie – powiedział, cytowany przez Ukraińską Prawdę.

– Wskazuje na to nawet deklaracja Chin, że zajmują neutralne stanowisko. Widzieliśmy, ile razy kremlowski dyktator spotykał się z chińskim przywódcą. Myślę, że nawet dla neutralnego stanowiska bardzo konieczne jest, aby to spotkanie się odbyło. I mamy nadzieję, że do niego dojdzie – zapowiedział szef Biura Prezydenta Ukrainy.

