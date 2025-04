Tak psy czują zapachy. Najnowsze badanie mówi o aspekcie emocjonalnym

Za zmysł węchu u ludzi odpowiada około 6 milionów receptorów zapachowych. U psów jest ich niemal dwa razy więcej – ponad 10 milionów receptorów. To wystarczy, żeby nasze ukochane czworonogi były od nas 10 tys. razy lepsze w wykrywaniu zapachów. I to nawet ich malutkich ilości.

Niech za przykład tego, jak dobry węch potrafią mieć psy, posłużą psy policyjne, które potrafią wykryć benzynę nawet po jednej stumilionowej litra. Zresztą nie tylko służby wykorzystują te niesamowite umiejętności. Do nich dołączyć można chociażby myśliwych, lekarzy i ekologów. Nadal nie jest jednak do końca wiadome, jak psy interpretują zapachy, a co za tym idzie – jak postrzegają świat.

Na to pytanie odpowiedzieć pomóc może badanie aktywności psich mózgów, kiedy te narażone są na konkretne zapachy. Dotychczas potrzebne do tego były drogie sprzęty i zaawansowane techniki badawcze. Ponadto badane czworonogi musiały pozostawać w bezruchu, co jeszcze dodatkowo utrudniało pracę naukowcom. Teraz jednak to może ulec zmianie.

Naukowcy przeprowadzili niespotykane dotąd badanie

Niedawno przeprowadzone zostało badanie, które wykorzystało nową, tanią i nieinwazyjną metodę badania reakcji mózgu psa na zapachy. Metoda ta opiera się na sztucznej inteligencji i analizie wzoru plamek.

Naukowcy opracowali czujnik optyczny, który skupia się na trzech najważniejszych obszarach mózgu psa, które odpowiadają za rozpoznawanie zapachów – ciele migdałowatym, opuszkach węchowej i hipokampie. Pierwsze z nich odpowiada za reakcje emocjonalne na bodźce, drugie za przetwarzanie zapachów, a trzecie za tworzenie pamięci.

Opracowany przez naukowców czujnik składał się z cyfrowej kamery o wysokiej rozdzielczości połączonej z komputerem oraz zielonego lasera. Zdolne do penetracji psiej sierści i kości czaszki światło z lasera skupione zostało na głowach czterech psów, kiedy te wystawione zostały na działania alkoholu, marihuany, mentolu i czosnku. Kamera wykrywała wówczas zakłócenie, które następnie analizowane były przez modele sztucznej inteligencji.

Badanie węchu psów dało przełomowe odkrycie

Wyniki badania pokazały wprost, jak duże znaczenie ma dla rozróżniania zapachów u psów ciało migdałowate, i zasugerowało, że może istnieć składnik emocjonalny w sposobie, w jaki psy wyczuwają swoje otoczenie, oraz że wykrywanie zapachu jest powiązane z tworzeniem pamięci i stanem emocjonalnym.

Wiedza o tym, że zapachy mogą nieść u psów ładunek emocjonalny, tylko podkreśla, jak ważne są one podczas szkoleń czworonogów. Tłumaczy to także m.in. to, dlaczego psy mogą czuć niepokój podczas wizyty u weterynarza, czy szczęście podczas wyjazdu na działkę. Nadal jednak w tej dziedzinie pozostaje wiele do odkrycia.

