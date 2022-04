Wpadka PO na Twitterze. Donald Tusk zaatakował polskie władze. Rzecznik rządu wyprowadził go z błędu

Na stronie Platformy Obywatelskiej w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z Donaldem Tuskiem. „Tak wyglądają wagony, które przywożą do Polski ruski węgiel. Zatrzymajmy import surowców z Rosji natychmiast!” – brzmi opis filmu. Były premier powiedział, że wraca z terminalu Raniewo w woj. pomorskim. Tusk tłumaczył, że „rosną tam zwały węgla importowanego z Rosji przez niektóre spółki skarbu państwa”.

Donald Tusk zakazie importu węgla z Rosji. Piotr Mueller reaguje

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej wyjaśniał, że na imporcie węgla „zarabiają Rosjanie i nieliczni w Polsce, bo rząd Polski nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji”. – Stoimy tutaj na przejściu kolejowym. Zobaczcie, tu są te rosyjskie wagony. W tej chwili puste, bo pewnie wracają, a do Polski jechały pełne – mówił Tusk.

Do wpisu odniósł się rzecznik rządu. „Panie Donaldzie Tusku. Wiem, że nie jest pan posłem. Może stąd brak informacji. Wczoraj Sejm już przegłosował zakaz importu węgla. Niech Pan wezwie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, aby zwołał Senat na jutro rano. Nie ma na co czekać!” – skomentował Piotr Mueller.

Wpadka przewodniczącego PO. Rzecznik rządu uświadomił byłego premiera

To nie pierwsza taka wpadka Tuska. W sierpniu 2020 r. miały miejsce protesty po wynikach wyborów na Białorusi. Wówczas Tusk zażądał od premiera Mateusza Morawieckiego zwołania Rady Europejskiej. Wtedy rzecznik rządu przypomniał politykowi PO, że premier zrobił to w godzinach porannych. „Umknęło to mojej uwadze, za co przepraszam” – kajał się wówczas Tusk.

