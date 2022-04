Roman Giertych uderza w TVN24. „Absolutna bierność ze strony stacji. Bardzo przykre”

Jedna z internautek wyraziła oburzenie przerwaniem przez stację TVN24 transmitowania Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, na której przemawiał przewodniczący partii Donald Tusk, i pokazaniem konferencji prasowej wiceministra finansów Artura Sobotnia i rzecznika rządu Piotra Mullera. „Przerwać Donaldowi Tuskowi, żeby pokazać Sobonia... czy Was tam pogięło @tvn24” – napisała.

Wpis udostępnił mecenas Roman Giertych, który – jak się wydaje – podziela opinię użytkowniczki Twittera. „To stała praktyka PiS przy absolutnej bierności na nią ze strony stacji. Bardzo przykre” – stwierdził adwokat.

Konferencja Sobonia i Mullera

Wiceminister finansów Artur Soboń przedstawił na konferencji w Kancelarii Premiera propozycje zmian w Polskim Ładzie. Są one efektem konsultacji społecznych, w których udział wzięli przedsiębiorcy i organizacje ich zrzeszające. – Nasz projekt ulegnie zmianie po konsultacjach i traktujemy poważnie propozycje, które do nas spłynęły – zapewnił wiceminister. Co ciekawe, Soboń i i Muller unikali używania terminu „Polski Ład”, a nowe propozycje podatkowe określali mianem „tarczy antyputinowskiej”.

„Tarcza antyputinowska” ma naprawić Polski Ład

– Najważniejsza zmiana to kwestia możliwości ponownego wyboru sposobu rozliczania ze strony przedsiębiorców. Ujednolicamy termin rozliczenia rocznego dla wszystkich przedsiębiorców i jest to 30 kwietnia – zapowiedział Soboń. 1 lipca tego roku ma zostać obniżona dolna stawka PIT z 17 proc. do 12 proc., zlikwidowana zostanie tzw. ulga dla klasy średniej, a przedsiębiorcy będą mogli wyłączyć składki na ubezpieczenie z podstawy opodatkowania. W projekcie ustawy przewidziano także powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez samotnych rodziców oraz zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022).

Kolejna zmiana dotyczy rezygnacji z obciążania składką zdroowotną wynagrodzenia z tytułu zasiadania w komisjach wyborczych czy egzaminacyjnych. Jak powiedział Soboń, chodzi tu o sytuacje, w których państwo „prosi obywateli, by zaangażowali się społecznie”. Przy odliczeniach obowiązywać będzie limit 6 tys. zł.

