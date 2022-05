Kempa ostro do Biedronia i Spurek. „Ze smutkiem słucham, za nic macie bezpieczeństwo UE”

W czwartek w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat budowy muru na granicy polsko-białoruskiej w Puszczy Białowieskiej. W trakcie debaty głos w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów zabrał Robert Biedroń.

– Koledzy i koleżanki, pamiętacie mur, o którym w 2018 roku mówił cały świat? To był mur zbudowany przez nienawiść, mur byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, (…) który miał zatrzymać nielegalną migrację. Czy zatrzymał kogokolwiek poza zwierzętami? Nie. Ludzie zawsze znajdą sposób, żeby przeskoczyć każdy mur. Zwierzęta nie są w stanie sobie w ten sposób poradzić. Żaden mur nie powstrzymał jeszcze migracji – mówił Biedroń.

Dodał, że obecnie w najstarszym lesie Europy, chronionym przez UNESCO powstaje podobny mur. – (…) spowoduje on nieodwracalne zmiany dla środowiska, niszcząc szlaki migracyjne gatunków chronionych – powiedział europoseł. W swojej wypowiedzi zwrócił się też do Komisji Europejskiej. – Komisja zwleka z podjęciem jakichkolwiek kroków, łamiąc prawo unijne. Przypomnę chociażby dyrektywę siedliskową. – Nie po to obalaliśmy mur berliński, by w innym miejscu Europy wznosić kolejny mur – dodał Biedroń.

Głos ws. budowy muru zabrała także Beata Kempa z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

– Panie Biedroń, pani Thun, Spurek – czy wy nie wiecie, czym jest ruska propaganda? – pytała europosłanka PiS. – Dwa tygodnie temu Facebook poinformował, że zablokował konta KGB. Jak informuje Facebook, te osoby zamieszczały krytykujące Polskę treści. Za nic macie bezpieczeństwo granic Unii! Ze smutkiem słucham tego, co mówicie. Rosyjskie kłamstwa, antypolską propagandę. Brutalny atak ze strony Rosji pokazał, jak kluczowe jest zabezpieczenie granic UE. Alternatywy nie ma, granic nie przesuniemy – powiedziała.

Beata Kempa pokazała też zdjęcie z sali plenarnej Parlamentu Europejskiego.

„Zainteresowanie, jak widac na załączonym obrazku -– prawie pusta sala plenarna. Szkoda, że przeciwnicy Polski nie widzą, że są nudni i groteskowi. Robert Biedroń porównuje mur na granicy PL - BY do Muru Berlińskiego” – napisała europosłanka na Twitterze (pisownia oryginalna – red.).

twitter

Przeciwko budowie muru na granicy z Białorusią protestowali wcześniej ekolodzy.

„W jednym z najcenniejszych przyrodniczo regionów Polski i Europy stawiany jest mur, który poniesie ze sobą katastrofalne skutki dla przyrody Puszczy Białowieskiej i obszarów Natura 2000. Puszcza jest ostatnim tak dobrze zachowanym lasem nizinnym w Europie. Mur spowoduje, wykraczające poza polskie granice szkody w środowisku i siedliskach gatunków chronionych: wilka, rysia i żubra. Drogi migracji zwierząt zostaną zablokowane, co może doprowadzić do wyginięcia populacji rysia w polskiej części Puszczy Białowieskiej” – podkreślono.