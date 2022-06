Zmiana w bliskim otoczeniu Andrzeja Dudy. Jest nowy doradca

Postanowieniem z 27 czerwca Andrzej Duda podjął decyzję o odwołaniu Adama Kwiatkowskiego ze stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Jednocześnie głowa państwa podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 lipca urzędnika na swojego doradcę społecznego.

W czasie uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, poinformowano także, że na podstawie art. 138 Konstytucji RP oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Adam Kwiatkowski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie państwowej i publicznej oraz za działalność na rzecz środowiska polonijnego. Jak informuje Kancelaria Prezydenta, Adam Kwiatkowski obejmie funkcję Ambasadora RP przy Watykanie.

Zmiana w KPRP. Andrzej Duda podziękował Adamowi Kwiatkowskiemu



Podczas wydarzenia głos zabrał Andrzej Duda. Prezydent zwrócił się bezpośrednio do Adama Kwiatkowskiego. – Bardzo dziękuję. Przepracowaliśmy tutaj razem, w Kancelarii Prezydenta, w ostatnim czasie – licząc ciągłość – prawie siedem lat – powiedział prezydent.

– Te siedem lat ostatnie, tutaj, to był naprawdę wielki szmat czasu i duża praca, którą razem wykonaliśmy. Chciałem ci z z tego miejsca z całego serca podziękować, w imieniu Agaty i swoim, za całą pracę, którą wykonałeś dla RP przez ten czas, dla Polaków mieszkających poza granicami, dla Polonii, a także wspierając nas w naszych działaniach i pomagając w tym, żebyśmy my też jak najlepiej mogli realizować swoje zadania dla RP i naszych rodaków. Bardzo ci jestem za to wdzięczny – dodał Andrzej Duda.

