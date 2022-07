Kolejny kryzys uderza w premiera Wielkiej Brytanii. Nad Borisem Johnsonem zbierają się ciemne chmury

Afera dotyczy posła Partii Konserwatywnej Christophera Pinchera. 29 czerwca polityk miał obmacywać pod wpływem alkoholu dwóch mężczyzn. To kolejne tego typu zachowanie. W 2017 r. Pincher był oskarżony o napaść seksualną. W tym samym roku miał też położyć rękę na wewnętrznej stronie uda jednego z kolegów posłów, a w grudniu 2021 r. i czerwcu 2022 r. obmacywać innego torysa.

Z kolei między 2019 r. a 2020 na zachowanie polityka wpłynęła oficjalna skarga. Wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne potwierdziło niewłaściwe zachowanie. Brytyjska opinia publiczna zastanawiała się, czy Boris Johnson wiedział o tych ekscesach, kiedy proponował Pincherowi funkcję whipa, czyli posła, którego zadaniem jest utrzymywanie dyscypliny wśród kolegów podczas głosowań. Ostatecznie okazało się, że premier Wielkiej Brytanii miał taką wiedzę.

Wielka Brytania. Boris Johnson przetrwa kolejny kryzys?

Ośrodek YouGov zbadał, czy w takim razie Johnson powinien odejść z rządu. Za taką opcją opowiedziało się 69 proc. badanych. To rekordowy wynik. Pozostania premiera na stanowisko chciało jedynie 18 proc. Brytyjczyków. Co więcej, Johnson nie ma nawet zaufania wśród własnych wyborców. 54 proc. wyborców Partii Konserwatywnej z 2019 r. stwierdziło, że szef brytyjskiego rządu powinien poddać się do dymisji. Przeciwnego zdania jest 33 proc. ankietowanych.

To pierwszy raz, kiedy więcej wyborców torysów chce, aby premier odszedł, niż został. Na tak słabe notowania Johnsona złożyła się m.in. afera imprezowa. W czasie, gdy rząd Johnsona wprowadził w kraju obostrzenia koronawirusowe na Downing Street i w innych budynkach rządowych odbywał się szereg imprez i nieformalnych spotkań towarzyskich.

