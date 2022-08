Minister zdrowia o szefie PSL: cynik. Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada: tchórz i kłamca

22 sierpnia minister zdrowia ogłosił, że na wrześniowej liście leków refundowanych znalazł się najdroższy lek na SMA – Zolgensma. Będą mogły z niego skorzystać dzieci do szóstego miesiąca życia. Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że „wykluczenie ze wsparcia dzieci powyżej szóstego miesiąca życia to dla rodziców ogromny dramat”. Lider PSL zorganizował we wtorek spotkanie w Sejmie na temat rozszerzenia pomocy, na które zaprosił Adama Niedzielskiego.

Kosiniak-Kamysz powtarzał również w mediach, że będzie walczył o to, aby „z najnowocześniejszej terapii genowej mogły skorzystać też starsze dzieci”. To nie spodobało się ministrowi zdrowia, który oskarżył prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego o „robienie polityki na chorych dzieciach”.

Adam Niedzielski o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu: cynik grający na najniższych ludzkich odczuciach

Niedzielski odniósł się także do zorganizowanego przez Kosiniaka-Kamysza spotkania w Sejmie. „Polityk, który zamiast lekarzy specjalistów i mimo stanowiska specjalistów-neurologów dziecięcych, próbuje obiecywać rodzicom ciężko dotkniętym chorobą swoich dzieci, zmianę zasad refundacji leków, jest cynikiem grającym na najniższych ludzkich odczuciach” – napisał w mediach społecznościowych minister zdrowia.

Na odpowiedź lidera PSL nie trzeba było długo czekać. „Minister Niedzielski tchórzy i kłamie. Nie chciał przyjść na spotkanie z rodzicami i opiekunami dzieci chorych na SMA i spojrzeć im w twarz. Oni są dziś w Sejmie dlatego, że ze wszystkich sił walczą o zdrowie i życie swoich dzieci! Pan jest od tego, by im służyć i pomagać!” – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Rzecznik PSL do ministra zdrowia: wypisane przez pana bzdety, zostały tu już obalone

Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego zauważył, że minister zdrowia wyłączył możliwość komentowania swojego tweeta. „Te wypisane przez pana bzdety, zostały tu już obalone. Niech Pan przestanie kłamać i posłucha lekarzy, bo ich zdanie dziś przekazywali rodzice” – dodał Miłosz Motyka.

Głos zabrali również inni politycy PSL. „Nieudolny minister Niedzielski dysponuje miliardami niewykorzystanych pieniędzy, które mogą uratować zdrowie i życie dzieci chorych na SMA. Niestety nie chce ich wydać, nie chce pomóc i na dodatek szkaluje Kosiniaka-Kamysza, lekarza i polityka, który walczy o chore dzieci SMA” – podkreślił Dariusz Klimczak.

Władze Polskiego Stronnictwa Ludowego zapowiadają kontrolę w Ministerstwie Zdrowia

Jakub Stefaniak skomentował z kolei, że „skoro minister się nie pofatygował na spotkanie w Sejmie, to Polskie Stronnictwo Ludowe pojedzie do niego”. Dodał, że Kosiniak-Kamysz i Klimczak zapowiedzieli kontrolę poselską w Ministerstwie Zdrowia w związku z brakiem obecności przedstawiciela resortu na spotkaniu z rodzicami dzieci chorych na SMA.

