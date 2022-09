Manfred Weber wspomniał o Donaldzie Tusku w PE. Reakcja Beaty Szydło

W środę w Parlamencie Europejskim europosłowie debatowali o stanie Wspólnoty. Podczas debaty głos zabrał m.in. przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, Manfred Weber.

– Pani przewodnicząca (Komisji Europejskiej – red.) mówi o praworządności. Mówię to pod adresem przyjaciół z Polski: my z Donaldem Tuskiem walczymy o praworządność – powiedział Weber. – I musimy pomóc przyjaciołom w Polsce i na Węgrzech. Praworządność musi być oparta na tych samych zasadach. Wszyscy muszą spełniać te same standardy – dodał.

Beata Szydło o słowach Webera: Jaka ma być ta demokracja?

Europoseł Beata Szydło wyraziła niezadowolenie z kontekstu, w jakim europosłowie głównie z „frakcji liberalnych i socjalistycznych, przede wszystkim z Niemiec i Francji” mówili o Polsce.

– To jaka ma być ta demokracja? Czy to ma być demokracja taka, jak chcą jej mieć Niemcy? Jak mam odebrać słowa pana przewodniczącego Webera, który mówi o wspieraniu Donalda Tuska, a więc włącza się w walkę wewnętrzną, polityczną i włącza się w kampanię wyborczą w Polsce. Czy demokracja, która szanuje wybory polityczne obywateli w państwach członkowskich? – pytała Beata Szydło.

Na słowa Manfreda Webera zareagowała na Twitterze także senator PiS, Maria Koc.

„Manfred Weber walczy o praworządność w Polsce?Jakiś żart?Wałcz o porządek w Niemczech,o to,aby Niemcy przestrzegali prawa unijnego,nie łamali embarga na broń dla Rosji i okazali pomoc Ukrainie.Masz o co walczyć,człowieku,od Polski się odczep. Niemcy nie muszą się Polską zajmować” – komentowała (pisownia oryginalna – red.).

