PiS chce ukrócić woltę Kukiza. „Mamy pewne propozycje”

To nie pierwszy raz, gdy lider koła poselskiego Kukiz'15 stawia swoim sojusznikom z PiS ultimatum. Jeszcze w czerwcu Paweł Kukiz ostrzegał, że dalsze głosowania z partią Jarosława Kaczyńskiego uzależnia od tego, czy do końca roku PiS uchwali m.in. ustawę o sędziach pokoju. Ponad trzy miesiące późnej, w miniony czwartek, zapowiedział na antenie Radia Zet, że kończy współpracę z PiS. – Od października, tak jak wielokrotnie deklarowałem, przestaję głosować z PiS – zapewniał Kukiz.

Okazuje się jednak, że nawet tak jednoznaczna deklaracja ze strony Kukiza może nie być ostateczna. Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski poinformował w Radiu Wnet, że jego partia „jest w trakcie rozmów z Kukizem”. – Mamy nadzieję, że te ostrzeżenia, które wysyłał, były formowane na wyrost – stwierdził. Jak dodał, PiS ma dla Kukiza „pewne propozycje”. – Mam nadzieję, że dojdziemy do kompromisu. Tak jak do tej pory było – powiedział.

– Sędziowie pokoju są w tej chwili w Sejmie – zauważał. – Też są propozycje, aby spróbować to raz, że przyspieszyć, a dwa tak zorganizować, żebyśmy mogli za jakiś czas stwierdzić, że sztandarowy projekt Pawła Kukiza jest na biurku pana prezydenta do podpisu – dodał.

Kukiz odgrażał się, że kończy współpracę z PiS

Paweł Kukiz stwierdził, że skoro „nie ma uchwalonych sędziów pokoju”, to „kończą się wspólne głosowania z PiS”. Zaznaczał, że chodzi nie tylko o ewentualne głosowania dotyczące nowego rządu, ale również „jakąkolwiek inną ustawę”. – Do tej pory PiS świetnie wywiązywał się ze zobowiązań. Mamy uchwaloną ustawę antykorupcyjną, o konopiach medycznych, włóknistych, bezpośredniej sprzedaży dla rolników, wyrównanie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych – wyliczał.

– Była prośba ze strony prezesa o dalsze wspólne głosowania i argumentacja, że sędziowie pokoju są cały czas w dyskusji. Powiedziałem, że jak się skończy dyskusja i zostanie uchwalona ustawa, to wracamy do wspólnych głosowań – powiedział, odnosząc się do swojego niedawnego spotkania z Kaczyńskim.

Z ustaleń „Wprost” wynika, że podkomisja odpowiedzialna za projekt sądów pokoju w ostatnim czasie znacząco przyspieszyła prace. Poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko spotykał się z szefem podkomisji Kazimierzem Smolińskim, szefem komisji sprawiedliwości Markiem Astem, a razem z Pawłem Kukizem mieli też niedawno rozmawiać o projekcie ze Zbigniewem Ziobrą. – Nie mam wiedzy o postępach prac nad sędziami pokoju, ale jeżeli Kukiz wysłał sygnał, że chce przyspieszenia, to takiego przyspieszenia można się spodziewać – powiedział ważny poseł Zjednoczonej Prawicy.

