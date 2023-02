Co z samolotami F-16 dla Ukrainy? Joe Biden odpowiedział polskiemu dziennikarzowi

Joe Biden temat przekazania Ukrainie odrzutowców F-16 uciął jeszcze w ubiegłym tygodniu, krótko po tym jak taką możliwość w ogóle zaczęto rozważać publicznie. Jego krótkie „nie” było jasnym komunikatem dla całego świata, choć nie zniechęciło niektórych polityków ukraińskich. O doświadczeniu w przełamywaniu podobnych negatywnych odpowiedzi mówił m.in. minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow. Przypominał, że podobną odpowiedź Kijów słyszał już w wielu innych tematach, a ostatecznie potrzebną pomoc otrzymywał – ostatnio choćby w postaci czołgów.

Joe Biden ponownie spytany o samoloty F-16

Tym razem jednak Amerykanie wydają się nieugięci. Pytanie o F-16 raz jeszcze miał szansę zadać Joe Bidenowi korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. – Dlaczego jesteś przeciwny wysłaniu F-16 Ukrainie? – rzucił na lotnisku do prezydenta USA. – Ponieważ powinniśmy trzymać je tutaj. To zupełnie inna sytuacja – mówił Biden, przekrzykując silniki śmigłowca Marine One w pobliżu Białego Domu.

Ukraina dostanie odrzutowce? Różne zdania amerykańskich polityków

Odrobinę nadziei w ukraińskie serca wlał jednak senator Partii Demokratycznej, dysponujący sporymi wpływami. Chris Coons o prezydenckim sprzeciwie mówił, że negatywne stanowisko jest obowiązujące na obecny moment. Podczas szczytu U.S. Global Leadership Coalition sugerował, że ostatecznie przekazanie odrzutowców Ukrainie może być możliwe. Na tym samym spotkaniu doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sulliva studził jednak emocje i zaznaczał, że nie ma niczego do dodania, jeśli chodzi o stanowisko prezydenta Joe Bidena.







