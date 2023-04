Finlandia oficjalnie w NATO. Stoltenberg już mówi o kolejnym kraju

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oraz prezydent Finlandii Sauli Niinisto wystąpili razem przed dziennikarzami, by podzielić się swoimi odczuciami po rozszerzeniu Sojuszu. Podkreślali, że rozszerzenie jest w interesie wszystkich zainteresowanych stron.

Stoltenberg powitał Finlandię w NATO

Oficjalnej prezentacji nowego członka NATO dokonał sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. – Finlandia została 31. członkiem NATO. Za kilka chwil podniesiemy flagę Finlandii przed kwaterą główną NATO po raz pierwszy. Członkostwo Finlandii jest dobre dla niej samej, dla regionu bałtyckiego i dla NATO jako całego sojuszu – podkreślał.

Stoltenberg zwracał uwagę na fakt, że Finlandia ma bardzo dobrze wyszkolone i wyposażone siły zbrojne. – Mają bardzo dużo doświadczenia, jeżeli chodzi o odporność narodową w zakresie bezpieczeństwa, ale też jeżeli chodzi o bliską współpracę z członkami NATO – dodawał, zapowiadając płynną integrację nowego kraju.

Stoltenberg: Putin chciał mniej NATO, a ma więcej

– Jestem dumny, że mogę powitać Finlandię jako członka Sojuszu i mam nadzieję, że niedługo będę mógł powitać także Szwecję – zastrzegł, przypominając o blokowaniu akcesu tego państwa przez Turcję. – W dzisiejszych czasach przyjaciele i sojusznicy są najważniejsi i Finlandia ma teraz najsilniejszych przyjaciół i sojuszników na świecie – oświadczył.

Stoltenberg odniósł się też do największego przeciwnika rozszerzania NATO, prezydenta Rosji. – Władimir Putin chciał raz na zawsze zamknąć drzwi do NATO. Dziś pokazujemy, że mu się to nie udało. Zastraszanie i agresja po prostu się nie sprawdzają. Zamiast mniej NATO, Putin osiągnął sytuację przeciwną – więcej NATO, a nasze drzwi pozostają nadal otwarte – mówił.

Rozszerzenie NATO. Co ze Szwecją?

Sekretarz generalny NATO sporo uwagi na konferencji prasowej poświęcił też Szwecji, która swoją chęć przystąpienia do Sojuszu zgłosiła razem z Finlandią. – Jestem w kontakcie z Ankarą, prezydentem Erdoganem, sam byłem w Ankarze i właśnie wtedy uzgodniliśmy ostatnie kroki w kwestii akcesji Finlandii. Ważne, by kontynuować tę pracę i zrealizować w pełni ten proces – zaczął temat.

– Mój przekaz był od początku jasny: nie tylko Finlandia, ale też Szwecja wywiązała się z zobowiązań procesu trójstronnego, więc nic nie powinno stanąć na przeszkodzie, by doprowadzić proces akcesji Szwecji do NATO. Zrobimy to najszybciej jak to możliwe – deklarował.

– Finlandia i Szwecja starały się o członkostwo wspólnie. W czerwcu wszyscy sojusznicy, także Turcja, zaprosiły oba kraje, by stały się członkami sojuszu. Był to najszybszy akces. Wtedy mówiłem, że ważne jest nie to, by dołączyły w tym samym dniu, ale jak najszybciej – podkreślał Stoltenberg.







