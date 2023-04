Moskwa „podsyca wątek śląskiego separatyzmu”. „Śląsk może wypłynąć na wolne wody”

Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych i pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej wskazał w poniedziałek we wpisie na Twitterze, że „Rosja podsyca regionalizmy, dążąc do wywołania podziałów w społeczeństwie i wzniecenia tendencji separatystycznych”. „Media zaangażowane w szerzenie rosyjskiej dezinformacji podsycają wątek śląskiego separatyzmu, wiążąc go ze spodziewanym rozpadem Ukrainy” – zwrócił uwagę Stanisław Żaryn.

Rosjanie wykorzystują tendencje separatystyczne na Śląsku

Według niego, „w percepcji Rosjan rzekome plany włączenia ziem zachodnich Ukrainy do Polski mogą doprowadzić do «dezintegracji Polski», której historycznie «niemieckie ziemie» tj. Śląsk zażądają autonomii lub «powrotu do Niemiec»”. Rosyjskie media sugerują, że Śląsk może „wypłynąć na wolne wody” lub wrócić do „niemieckiego portu macierzystego”, wskazując na prawo Ślązaków do samostanowienia i dążenia Niemiec do odzyskania „utraconych” na rzecz Polski ziem.



Żaryn przestrzegł, że Rosjanie „uważnie obserwują działania środowisk autonomistycznych na Śląsku i ich postulaty w kontekście nadchodzących wyborów w Polsce i próbują wykorzystywać autonomistów do swoich celów – wywołania chaosu i podburzania nastrojów negatywnych wobec władzy centralnej”. Pełnomocnik rządu zwrócił też uwagę na wcześniejszą wypowiedz czeczeńskiego przywódcy Ramzara Kadyrowa, który „prowokacyjnie snuł wizję przeprowadzenia – przy pomocy Rosji – «referendum» ws. autonomii Śląska, wskazując na «prawo Śląska do specjalnego, niezależnego statusu»”.

twitter

Moskwa dąży do „destabilizacji i osłabienia” nieprzychylnych jej krajów

W ocenie zastępcy ministra koordynatora służ specjalnych Rosjanie stosowali już ten mechanizm „Instrumentalizacja ruchów separatystycznych w krajach Europy przez Rosję jest zagrożeniem, które widoczne było już m. in. w aktywności szerzących dezinformację ros. farm trolli podczas referendum dot. Katalonii” – czytamy we wpisie.

Żaryn wskazał, że „ingerencja Rosji w konfliktowe relacje pomiędzy politycznym centrum a regionami zainteresowanymi autonomią w krajach Europy może się nasilać”. „W interesie Moskwy leży destabilizacja i osłabianie krajów jej nieprzychylnych oraz antagonizowanie ich społeczeństw” – zaznaczył przedstawiciel rządu.

Czytaj też:

USA nie wpuściły dziennikarzy towarzyszących Ławrowowi. Szef MSZ zapowiada odwetCzytaj też:

Rosja będzie przewodniczyć sesji ONZ? „Czołowy rosyjski dyplomata w USA”