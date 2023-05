Senator pokazał się półnago podczas głosowania. Nagranie krąży po sieci

Republikański senator Calvin Bahr z Minnesoty zdalnie, z domu, brał udział w posiedzeniu Legislacyjnej Komisji Rewizyjnej. Obrady były transmitowane w serwisie Youtube.

Wpadka amerykańskiego senatora

Podczas głosowania deputowany włączył na moment kamerkę w komputerze. W tym momencie okazało się, że polityk leży na łóżku i nie ma na sobie ubrania. Z kolei w tle było widać kadr z teledysku School House Rock „I'm Just a Bill”, czyli piosenki dla dzieci o uchwalaniu prawa w Stanach Zjednoczonych z 1976 r.

Po oddaniu głosu na „tak” Bahr szybko wyłączył kamerkę, a na ekranie pojawiła się czarna plansza jedynie z jego nazwiskiem. Niefortunny moment został jednak od razu wyłapany. Nagranie trafiło do sieci i błyskawicznie stało się hitem. Wpis z nim na Twitterze ma już 3,3 mln wyświetleń.

Polityk odmówił komentarza

CBS News poprosiło senatora o komentarz do zaistniałej sytuacji, ale odmówił. Z kolei rzeczniczka republikanów w Senacie powiedziała w rozmowie z „Star Tribune”, że Bahr, zanim w poniedziałek położył się spać, to pracował do 4.45 nad ranem jako kierowca ciężarówki. Poinformowała też, że polityk nie będzie komentował nagrania.

„Poziom profesjonalizmu, jaki uzyskujemy od niektórych naszych członków MN GOP (Partii Republikańskiej w Minnesocie – red.)” – skomentowała na Twitterze senator z ramienia demokratów w tym samym stanie Nicole Mitchell. Do wpisu dodała „buźkę” przewracającą oczami.

Calvin Bahr zasiada w amerykańskim Senacie pierwszą kadencję. Wcześniej od 2016 roku, przez sześć lat, reprezentował stan w Izbie Reprezentantów.

