Wałęsa zabrał głos podczas uroczystości w Gdańsku. „Dość tego wszystkiego. O to apeluję i o to was proszę”

W czwartek przypada 43. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Główne uroczystości odbywają się w Gdańsku. O godzinie 11 przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku złożono kwiaty.

W wydarzeniu wzięli udział były prezydent Lech Wałęsa, a także inni opozycjoniści z czasów PRL, między innymi Henryka Krzywonos-Strycharska, Jerzy Borowczak i Bogdan Lis. Pojawili się też przedstawiciele samorządu: prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i marszałek województwa pomorskiego.

Wałęsa: To jest ostatnia chwila, żebyśmy zatrzymali niszczenie pięknych zdobyczy

– Tylko my mogliśmy tego dokonać i dobrze, że dokonaliśmy – powiedział Lecha Wałęsa, wspominając w swoim przemówieniu wydarzenia sprzed 43 lat. – Powiedziałem, że będziemy się tu spotykać i będziemy mówić o najważniejszych sprawach naszej ojczyzny. I to czyniliśmy i czynimy. Co dzisiaj należałoby powiedzieć, powiedzieć można jak najkrócej: ojczyzna w potrzebie, nasze największe zwycięstwo w historii Polski jest niszczone. Od początku było niszczone – mówił były prezydent.

W czasie swojego wystąpienia Wałęsa mówił też o zbliżających się wyborach parlamentarnych. – To jest ostatnia chwila, żebyśmy zatrzymali niszczenie naszych pięknych zdobyczy. Dlatego zróbcie wszystko, aby na wyborach powiedzieć, że dość tego wszystkiego, że jeszcze raz solidarnie podejmiemy próbę naprawy Rzeczypospolitej. O to apeluję i o to was proszę – wezwał Wałęsa.

Medal dla Zbigniewa Brzezinskiego

Z kolei o godz. 16 w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się uroczystość wręczenie Medalu Wdzięczności. W tym roku uhonorowani nim zostaną Zbigniew Brzeziński i jego żona Emilia Benes Brzezinska, a wyróżnienie odbierze ich syn – ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Osobne uroczystości zorganizował też Instytut Pamięci Narodowej. O godz. 10 w Sali BHP w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wręczone zostały Krzyże Wolności i Solidarności.

