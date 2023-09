Skandal w Belgii. Minister udawał, że oddaje mocz na policyjny wóz?

Sprawa dotyczy hucznej imprezy urodzinowej z okazji 50. urodzin ministra Vincenta Van Quickenborne’a. 14 sierpnia minister zorganizował ją w swoim domu w mieście Kortrijk we Flandrii Zachodniej. Według nagrań z policyjnego monitoringu, trzech gości opuściło imprezę późnym wieczorem i oddało mocz na zaparkowany nieopodal pojazd policyjny.

„Pipigate” w Belgii. Urodziny ministra zakończone skandalem

– Wstydzę się, że ludzie, których zaprosiłem do mojego domu, oddali mocz na policyjną furgonetkę... to obrzydliwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, dlaczego tam była –mówił Vincent Van Quickenborne przed parlamentem. Podkreślił, że nie wiedział, co zrobili goście, ale przeprosił za skandal, nazwany przez lokalne media „Pipigate”.

Furgonetka należała do funkcjonariuszy przydzielonych do ochrony Van Quickenborne'a. Minister i jego rodzina zostali objęci ochroną policyjną po nieudanej próbie porwania go w zeszłym roku.

Niektóre belgijskie media, powołując się na inne nagrania z monitoringu, sugerowały, że minister wyszedł z domu, śmiejąc się z kimś, a następnie naśladował mężczyznę oddającego mocz na furgonetkę.

Van Quickenborne zaprzeczył, że zakpił z incydentu. Twierdził, że na nagraniu nie symulował oddawania moczu, ale … udawał, że gra na gitarze. Christoph D'Haese, burmistrz Aalst we wschodniej Flandrii, ocenił, że minister ośmieszył policję i okazał jej „brak szacunku”.

Prokuratura w mieście Kortrijk wszczęła dochodzenie w sprawie tego incydentu. Minister podobno powiedział komisji, że pomógł w śledztwie, prosząc oskarżonych o zgłoszenie się. W zeszłym miesiącu związek zawodowy policjantów NSPV wydał kąśliwe oświadczenie, w którym stwierdził, że van Quickenborne jest „niegodny (bycia – red.) ministrem sprawiedliwości”.

