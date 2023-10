Kontrowersyjna grafika na profilu Janiny Ochojskiej. „Cały Naród piecze Kaczkę”

Janina Ochojska opublikowała w mediach społecznościowych kontrowersyjną grafikę. „15X Dzień Dziękczynienia Cały Naród piecze Kaczkę” – widać na zdjęciu. „Pomysł mi się bardzo podoba. Będzie przypominać nie tylko ten ważny dzień w historii Polski, ale pozwoli pamiętać o zobowiązaniach, jakie podjęliśmy wobec całego Narodu. Temat podjęło już sporo moich przyjaciół, nawet jeżeli nie będzie to oficjalne państwowe Święto Dziękczynienia” – skomentowała europosłanka.

To pomysł nawiązujący do święta obchodzonego przede wszystkim w USA, ale też w Kanadzie. Dziękczynienie w tych krajach obchodzone jest w różne dni. W rogu grafiki zamieszczono logo „Sieci na wybory”. To akcja, w ramach której Roman Giertych „zaangażował obywateli mających poglądy demokratyczne w kampanie wyborcze w Polsce”.

PiS oburzone grafiką udostępnioną przez Janinę Ochojską. „Przekraczają kolejne granice. Co dalej?”

Wpis Ochojskiej skrytykowało Prawo i Sprawiedliwość. „Osiem gwiazdek nie wystarcza. Przekraczają kolejne granice. Co dalej?” – zapytała europarlamentarzystka PiS Anna Zalewska. W podobnym tonie brzmiał wpis jej koleżanki z Sejmu. „Osiem gwiazdek najwyraźniej nie wystarcza. Przekraczacie już wszelkie możliwe granice!” – napisała Katarzyna Czochara.

„’FajnoPolacy’, europejscy, tolerancyjni, idący po pojednanie. To jest tak głupie, że sprawdziłem, czy to nie fake. Nie, to nie fake. To europosłanka od Tuska” – podkreślił Jacek Sasin. Swoje oburzenie wyraził również Oskar Szafarowicz. „PiS wprowadziło choćby Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Platforma Obywatelska wprowadzi Dzień Pieczonej Kaczki na pamiątkę wyborów z 15 października 2023” – zauważył młody działacza Prawa i Sprawiedliwości.

Posłanka Lewicy o grafice na koncie Janiny Ochojskiej. „To jest żenujące”

Krytycznie do grafiki Ochojskiej podeszła również Anna-Maria Żukowska. „Nie lepszy hummus?” – zapytała posłanka Lewicy bezpośrednio pod postem eurodeputowanej. Żukowska podała również dalej tweeta Ochojskiej i napisała „Szczerze, to to jest żenujące”.

