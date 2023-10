Joanna Staniszkis dla „Wprost”: Mama byłaby szczęśliwa, że powiał wiatr zmian

– Nie miałam ochoty kandydować do Sejmu, choć mogłam. Chyba nie do końca odnalazłabym się w tym środowisku. Poza tym warszawska lista była ciężka. Wolę uczyć matematyki i zająć się swoim prywatnym życiem – mówi w rozmowie z „Wprost” Joanna Staniszkis, radna Warszawy, nauczycielka matematyki, a prywatnie córka prof. Jadwigi Staniszkis. Pytana o to, jak jej mama skomentowała wynik wyborów, wyznała: – Jest ciężko chora, cierpi na Alzheimera, więc kontakt z nią jest mocno utrudniony, nie mówi. To dla mnie przykry temat. A jeśli chodzi o jej opinię, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że byłaby szczęśliwa, że powiał wiatr zmian.

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Ryszard Terlecki w „Dzienniku Polskim” tak skwitował wybory parlamentarne: „Młodzi potraktowali wybory jak imprezę, ubaw po pachy, teraz jedni prędzej, a drudzy wolniej, ale zaczną dorastać”. Joanna Staniszkis: Nie rozumiem tej opinii. Nie chcę z nim polemizować. To, co mówi jest prostackie, to jakieś totalne bzdury. Terlecki jest oderwany od rzeczywistości i nie ma pojęcia, co myślą młodzi. Obawiali się, że PiS nas wyprowadzi z Unii, ograniczy ich wolność. Wyborcy nie są głupi, rozumieją, co się dzieje w rządzie, widzą oszustwa i afery. Pokłóciłam się ostatnio z koleżanką, nauczycielką, która głosowała na PiS. Mam wrażenie, że do tych ludzi nic nie dociera, są w szoku. Na kogo pani głosowała? Byłam na wyborach razem z trójką moich dzieci w wieku od 22 do 31 lat. Głosowaliśmy na Lewicę, Koalicję Obywatelską i Trzecią Drogę. Mój syn na przykład zagłosował na Ryszarda Petru, a ja na Dorotę Łobodę, świetną aktywistkę, organizatorkę wielu protestów i manifestacji przeciwko reformie edukacji, zaangażowanej w ruch Wolna Szkoła. Od wielu lat angażuje się w promowanie dobrej edukacji i walkę o prawa kobiet. Zainicjowała powołanie Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich i współpracuje z Rankingiem Szkół Przyjaznych LGBTQ. Widziałaby ją pani w roli przyszłego ministra edukacji?