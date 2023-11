„Jeden rezolutny, drugi sprytny”. Znany jasnowidz mówi, jak potoczy się kariera Dudy i Hołowni

W sobotnim wywiadzie udzielonym „Wprost” jasnowidz z Człuchowa przewiduje, co w najbliższych miesiącach wydarzy się na polskiej scenie politycznej. Jakie są szanse, że koalicja KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 utrzyma się u władzy?

– Trudno powiedzieć. Teraz Tusk wchodzi jako inny, nowy. Ale ludzie wciąż mają w głowie, co się działo za „starego” Tuska, pamiętają o aferach np. Amber Gold i tym, ile wówczas ludzie stracili. Podobnie z PSL czy Lewicą – to starzy gracze w nowej odsłonie – mówi Krzysztof Jackowski. W jego opinii pierwszy poważny kryzys w koalicji pojawi się w kwietniu. – Wyborcy szybko się nudzą, zniechęcają i błyskawicznie potrafią się odwrócić. To ogromny sprawdzian dla koalicji. Myślę jednak, że się utrzyma do końca kadencji.

Jak dodaje, jedynym „rycerzem na białym koniu” w koalicji partii opozycyjnych jest Szymon Hołownia, który „z publicysty, prowadzącego programy rozrywkowe, stał się politykiem – niekoniecznie jednego sezonu”. – Jest rezolutny, kreatywny, pracuje na wizerunek niezależnego polityka i sądzę, że pozostanie w polityce na dłużej – podkreśla znany jasnowidz.