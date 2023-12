Oświadczenie majątkowe Kaczyńskiego. Jakim majątkiem dysponuje prezes PiS?

W piątek, 1 grudnia, na stronie Sejmu zostały opublikowane oświadczenia majątkowe posłów X kadencji.

Jaki majątek zgromadził Kaczyński?

Obliguje ich do tego Ustawa o wykonywania mandat posła i senatora. W oświadczeniu należy wpisać cały posiadany majątek oraz jego szacowaną wartość. Tego rodzaju rozwiązanie ma na celu przeciwdziałanie korupcji.

Oświadczenie złożył m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Warto dodać, że jest on jednym z najdłużej urzędujących posłów. Kaczyński zasiadał w Sejmie w latach 1991–1993 i zasiada nieprzerwanie do dziś od 1997 r.

Z opublikowanego właśnie oświadczenia wynika, że prezes PiS jest współwłaścicielem domu, którego powierzchnia liczy 150 m kw., a wartość została oszacowana na 1,8 mln zł. Udział polityka wynosi jedną trzecią i jest warty 600 tys. zł. Kaczyński ma także zgromadzone 311 624,10 zł oszczędności.

Ubiegłoroczne zarobki Kaczyńskiego

W 2022 r. zarobił z tytułu pracy na rzecz rządu 216 344,54 zł. Przyznano mu także 12 099,96 zł diety parlamentarnej i 37 729,92 zł uposażenia. Kaczyński pobiera również emeryturę. W 2022 r. otrzymał z tego tytułu 96 796,24 zł.

Wynika z tego, że wysokość jego miesięcznej emerytury to ok. 8 tys. zł. Prezes PiS jest przewodniczącym Fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. To jednak funkcja honorowa, co oznacza, że polityk nie otrzymuje za to żadnego wynagrodzenia.

Kaczyński spłaca zobowiązania. Z oświadczenia wynika, że zaciągnął kredyt w Kasie SKOK im. Stefczyka. Na 25 października tego roku pozostało mu do spłaty jeszcze 53 003 zł.

