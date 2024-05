Kaczyński w wymianie zdań z dziennikarzami. „Nie mogę spokojnie przejść”

Wybory samorządowe odbyły się kilka tygodni temu, ale dopiero teraz w różnych regionach zawiązują się sojusze, które nierzadko prowadzą do zaskakujących rozstrzygnięć. Jednym z nich jest fakt, że Prawo i Sprawiedliwość straciło większość w samorządzie województwa podlaskiego, bastionie PiS.

Dziennikarze kontra Jarosław Kaczyński. „Nie mogę spokojnie przejść"

O to rozstrzygnięcie był pytany Jarosław Kaczyński na sejmowym korytarzu. – Jeszcze raz powtarzam, nie jest to konferencja prasowa. Dziękuję państwu – próbował uciąć temat prezes Prawa i Sprawiedliwości. – Te zmiany, które tutaj wprowadzono po wyborach, okazują się niestety bardzo nietrafione. We wszystkich parlamentach na świecie jest inaczej – dodał polityk.

– A mówi pan o tym, panie prezesie, że możemy zadawać w końcu panu pytania? – dopytywał Radomir Wit, reporter TVN24. – Nie, mówię o tym, że nie mogę spokojnie przejść – odpowiedział krótko Jarosław Kaczyński. – Ale właśnie pan idzie – ripostował dziennikarz TVN24. – Ale mam prawo do tego, żeby iść w milczeniu – zakończył prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Nadchodzi kolejna wyborcza weryfikacja

Już wkrótce dojdzie do kolejnej wyborczej weryfikacji. Za miesiąc odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Zostaną przeprowadzone 9 czerwca, a Polacy wybiorą 53 przedstawicieli. Terminy wykonania konkretnych czynności wyborczych, np. zarejestrowania list, reguluje kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do postanowienia w sprawie zarządzenia wyborów, które wydał Andrzej Duda. Politycy z obu stron politycznego sporu podkreślają, że stawka nadchodzącego głosowania jest ogromna i od wyniku wyborów zależy, jakie priorytety polityki europejskiej zostaną wyznaczone.

