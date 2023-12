Dziś zaprzysiężenie rządu. Donald Tusk skomentował datę 13 grudnia w nietypowy sposób

Premier Donald Tusk w nietypowy sposób odniósł się do daty 13 grudnia. Tego dnia zostanie zaprzysiężony jego rządu. Uroczystości w Pałacu Prezydenckim rozpoczynają się o 9:00. „Trzynastego – nawet w grudniu jest wiosna. Zawsze lubiłem tę piosenkę” – napisał lider Platformy Obywatelskiej.

Nawiązał w ten sposób do utworu zespołu Czerwono-Czarni w wykonaniu Katarzyny Sobczyk. „Trzynastego – nawet w grudniu jest wiosna; Trzynastego – każda droga jest prosta; Trzynastego – nie liczy się strat; Trzynastego – od morza do Tatr; Trzynastego – kapelusze z głów poważnych zrywa wiatr; Trzynastego – wszystko zdarzyć się może; Trzynastego – świat w różowym kolorze” – brzmią słowa piosenki.

To nie pierwszy raz, kiedy Donald Tusk odnosi się do budzącej kontrowersje daty. Już wcześniej, pisał, że „13 grudnia, czyli dzień św. Łucji to święto słońca i światła”. „Fajna data na dobry początek” – ocenił i dodał, że „niektórzy obchodzą ją, śpiąc do południa”. Nawiązał w ten sposób do wywiady, którego udzielił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS relacjonował w nim wydarzenia z 13 grudnia 1981 roku, a więc z pierwszego dnia stanu wojennego.

– Obudziłem się więc w południe i poszedłem do kościoła w kompletnej nieświadomości. Słyszałem tylko, jak mama ma pretensje do ojca, że nie zapłacił rachunku, bo telefon jest wyłączony. W kościele panował potworny tłok, ale akurat tego dnia był u nas Obraz NMP. Kazanie wydawało mi się też jakieś dziwne i powoli zacząłem się orientować, co się stało – opowiadał Jarosław Kaczyński.

We wtorek, w drugim kroku konstytucyjnym Sejm wybrał na premiera Donalda Tuska. 2 grudnia posłowie wysłuchali expose szefa Koalicji Obywatelskiej. Do dyskusji i zadawania pytań zgłosiło się tak wielu polityków, że trwała ona blisko siedem godzin.

