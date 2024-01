Posłowie chcą więcej pieniędzy. Tłumaczą to m.in. inflacją

Jeszcze pod koniec 2023 roku sejmowa komisja regulaminowa zajęła się projektem ustawy budżetowej na rok 2024. Jej prace objęły części dotyczące Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu oraz Krajowego Biura Wyborczego. Według tych ustaleń, wydatki Sejmu mają wzrosnąć o 10 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Więcej pieniędzy dla posłów?

Zwiększenie nakładów na Kancelarię Sejmu tłumaczone jest m.in. koniecznością zabezpieczenia środków na 20-procentowe podwyżki dla urzędników sejmowych. O zwiększenie ryczałtu na swoje biura chcą też posłowie. Argumentem z ich strony jest nie tylko potrzeba opłacenia pracowników, ale i zwiększające się koszty wynajmu i opłaty mediów.

– W swoich prośbach posłowie czy przewodniczący klubów wskazywali na problem rosnących kosztów związanych z wynajmem i energią elektryczną – mówił w trakcie posiedzenia komisji regulaminowej szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki. Obecnie ryczałt na utrzymanie biur poselskich to 19 tys. zł miesięcznie. Miałby on wzrosnąć o prognozowany wskaźnik inflacji, czyli o 1254 zł (6,6 proc.).

Nie tylko na biura, ale też mieszkania

Dodatkowo posłowie mieliby dostawać ryczałtem więcej pieniędzy na swoje potrzeby mieszkaniowe w Warszawie. Obecnie na ten cel każdy poseł dostaje do 3500 zł miesięcznie, a w nowym roku miałoby to być więcej o 14,4 proc. do 4004 zł. W tym wypadku zastosowano wskaźnik inflacji z 2022 roku. Łącznie zatem dostaliby o 1758 zł więcej.

– Prowadzę biuro poselskie, które ma trzy filie i widzę, jak rosną koszty wynajmu. Tak samo pracownicy chcą więcej zarabiać, a pracując dla obywateli musimy korzystać np. z usług prawnika. Te podwyżki ryczałtu są naprawdę potrzebne – mówił w rozmowie z „Super Expressem poseł PiS Bartosz Kownacki, który popiera postulowane zmiany.

Czytaj też:

Karty poselskie Wąsika i Kamińskiego nie działają. „Jako zabezpieczenie praworządności”Czytaj też:

Sędzia Laskowski zwrócił się do prezydenta. Zasugerował ponowne ułaskawienie