Inwestycje w psychiatrię dziecięcą. Jest zapowiedź minister Leszczyny

Informacja minister Leszczyny na temat psychiatrii dziecięcej pojawiła się w odpowiedzi na pytanie poseł Elżbiety Polak z Platformy Obywatelskiej. Od szefowej resortu zdrowia chciała się dowiedzieć, jakie są „szanse na dofinansowanie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej”.

Minister Leszczyna o inwestycjach w psychiatrę dziecięcą

– Na pewno to zrobimy. Na pewno z funduszu medycznego w tym roku, z tego subfunduszu przeznaczanego na modernizację podmiotów leczniczych będzie rozpisany konkurs na inwestycje właśnie w tym zakresie. Dzieci po pandemii i dość trudnym czasie dla wszystkich mają prawo do leczenia w jak najlepszych warunkach – odpowiadała Leszczyna.

– Lekarze, cały personel medyczny to jedna sprawa, a otoczenie, w jakim ci młodzi pacjenci przebywają, to jest kolejna rzecz. Na pewno to zrobimy. Oprócz oczywiście tego, że 75 dodatkowo milionów przeznaczamy na świadczenie w zakresie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej – dodawała minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska.

Nie tylko wzrost nakładów, ale i zmiany w edukacji

– Dorośli mają inspekcję pracy, a dzieci? W ciągu dwóch lat mamy o 150 proc. wzrost zachowań samobójczych w grupie dzieci i młodzieży. Czy potrzebujemy więcej dowodów na to, że musi się zmienić system edukacji? Sama większa liczba poradni i psychiatrów dzieci i młodzieży nic nie zmieni – mówiła w czerwcu ubiegłego roku w wywiadzie dla Wprost.pl dr Aleksandra Lewandowska, krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Postulowane uszczuplenie podstawy programowej zapowiadała z kolei minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. W rozmowie z „Newsweekiem” uchyliła rąbka tajemnicy w sprawie odchudzania podstawy programowej, o którym napomknęła w Radiu Zet wiceminister MEN Katarzyna Lubnauer. Według Nowackiej, na początku zmniejszony zostanie zakres materiału z przedmiotów, które nauczyciele, eksperci oraz uczniowie oceniają jako „najbardziej problematyczne”.

