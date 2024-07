Prokuratura wyjaśnia akcję służb w siedzibie KRS. Kaczyński: Kolejny akt łamania prawa

O wkroczeniu policji i prokuratury do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa poinformowała w środę przewodnicząca organu Dagmara Pawełczyk-Woicka. „Żądają wydania dokumentacji rzeczników dyscyplinarnych pod ich nieobecność” – dodano w komunikacie opublikowanym na profilu KRS.

Prokuratura Krajowa o działaniach służb w siedzibie KRS

– Czynności przeprowadzane przez prokuratora nie mają nic wspólnego z działalnością Krajowej Rady Sądownictwa, jak również nie obejmują pomieszczeń zajmowanych przez KRS – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Anna Adamiak. Przekazała, że działania prowadzone są w siedzibie biura zastępców rzecznika dyscyplinarnego, które mieści się pod tym samym adresem.

– Nieprawdą jest więc pojawiająca się w przestrzeni publicznej informacja, że działania prokuratury stanowią naruszenie praw konstytucyjnego organu – dodała prok. Adamiak. Wyjaśniła, że celem służb jest odebranie od zastępców rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych akt postępowań, które „powinni przekazać kilka miesięcy temu rzecznikom dyscyplinarnym ministra sprawiedliwości”.

Jarosław Kaczyński: Kolejny akt łamania prawa

Do sytuacji w siedzibie KRS odniósł się Jarosław Kaczyński. – Kolejny akt łamania prawa. To jest dzisiaj codzienność. Mamy do czynienia z sytuacją gigantycznej luki prawnej – ocenił w trakcie konferencji. Prezes PiS stwierdził, że prawo obecnie nie reguluje życia publicznego.

– Potrzebne jest uchwalenie nowej Konstytucji, zaopatrzenie tej Konstytucji w szereg ustaw wykonawczych i to jest element naszego programu – dodał polityk. Podzielił się też swoimi przemyśleniami na temat działań Platformy Obywatelskiej. – Nigdy nie dokonali czegoś, co można określić jako internalizacja zasad demokracji, oni tego po prostu nie rozumieją – podsumował.

