Historyczna decyzja. Krakowska kuria zapłaci za użytkowanie kościoła

Od 1 kwietnia 2025 roku kuria będzie płacić blisko 15 tysięcy złotych miesięcznie oraz pokrywać opłaty za media według rzeczywistego zużycia. To efekt porozumienia zawartego z Agencją Rozwoju Miasta Krakowa, która zarządza miejskimi nieruchomościami na Wesołej.

Historyczna decyzja Krakowa. Kuria płaci czynsz za kościół św. Łazarza

Jak podkreśliła Katarzyna Olesiak z ARMK, „stawka jest zbliżona do tej, jaką płacą podmioty kulturalne działające na Wesołej”. To oznacza równe traktowanie instytucji kościelnych i świeckich korzystających z przestrzeni publicznej, co w Krakowie wciąż należy do rzadkości.

Zgodnie z decyzją władz miasta, kościół św. Łazarza zachowa swój sakralny charakter, ale jednocześnie będzie udostępniany na potrzeby wydarzeń kulturalnych.

„Zabytkowy, XVII-wieczny kościół św. Łazarza na Wesołej zachowuje funkcję sakralną. Świątynia nie była kościołem parafialnym, przez ostatnie lata pełniła posługę duchową dla pacjentów okolicznych klinik i ich bliskich. Nadal pozostanie kościołem, jednak będzie otwarta na wydarzenia artystyczne i kulturalne” – przekazał kilka dni temu krakowski magistrat.

W praktyce oznacza to, że w zabytkowej świątyni odbywać się będą zarówno msze święte, jak i koncerty oraz inne wydarzenia artystyczne. Zapowiedziano, że liturgie będą sprawowane również po łacinie, a program artystyczny ma obejmować głównie muzykę klasyczną i sakralną. Wszystko przy zachowaniu szacunku dla duchowego charakteru miejsca.

Współpraca kurii z miastem i nowe możliwości

Porozumienie między Agencją Rozwoju Miasta Krakowa a kurią to efekt wielomiesięcznych rozmów. Miasto, będące właścicielem nieruchomości od 2019 roku, kiedy to nabyło teren po dawnym Szpitalu Uniwersyteckim, chciało zapewnić świątyni odpowiednie wykorzystanie – zarówno duchowe, jak i kulturalne.

Zarządzanie kościołem powierzono parafii św. Mikołaja. Współpraca z kapelanią szpitalną i środowiskiem tradycjonalistów ma zagwarantować, że świątynia będzie miejscem otwartym dla wiernych, a jednocześnie przestrzenią dla sztuki wysokiej jakości. Miasto nie wyklucza, że podobne modele zarządzania mogą być w przyszłości stosowane w przypadku innych obiektów sakralnych będących w zasobach miejskich.

Społeczny i symboliczny wymiar decyzji

Obowiązek płacenia czynszu przez archidiecezję wywołał w Krakowie niemałe poruszenie. Wielu mieszkańców postrzega decyzję jako precedensowe działanie w relacjach między samorządem a Kościołem. Dotychczas bowiem obiekty sakralne były często udostępniane lub utrzymywane bezkosztowo, co wywoływało kontrowersje, szczególnie w kontekście rozdziału Kościoła od państwa.

Nowy model współpracy może być impulsem do otwarcia świątyń na wydarzenia, które przyciągną także osoby niemające bliskiego kontaktu z Kościołem, a jednocześnie nie zburzą religijnego charakteru miejsca. W opinii wielu komentatorów to krok w stronę nowoczesnego i zrównoważonego zarządzania przestrzenią miejską.

Kościół św. Łazarza – od historii do nowoczesności

Kościół św. Łazarza to obiekt o ogromnym znaczeniu historycznym. Powstał w XVII wieku jako część zespołu klasztornego oo. Bonifratrów. Od samego początku był silnie związany z opieką nad chorymi – jego funkcja duchowego wsparcia dla pacjentów przetrwała przez wieki. Choć nigdy nie był świątynią parafialną, w świadomości krakowian wpisał się jako ważny punkt sakralny na mapie miasta.