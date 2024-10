Prowadzący zaskoczony słowami Janiny Ochojskiej. Mówiła o „migrantkach”, „gwałtach” i „stronie polskiej”

Janina Ochojska była w czwartek gościnią Bogdana Rymanowskiego. Na antenie Radia ZET mówiła o uchodźcach i nowej strategii migracyjnej, która została 15 października przyjęta na 43. posiedzeniu Rady Ministrów. Jednym z jej elementów, zapowiedzianych przez premiera Donalda Tuska jeszcze w sobotę – na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie – jest czasowe zawieszenie prawa do azylu.

Była europosłanka KO „czuje się oszukana”

W trakcie programu „Gość Radia ZET” prowadzący zapytał byłą europosłankę, czy „czuje się oszukana”. – Tak, ja czuję się oszukana w tej kwestii – potwierdziła, mając na myśli nową politykę migracyjną i kwestię „czasowego, terytorialnego zawieszenia prawa do azylu”. Wtedy Rymanowski przypomniał słowa Tuska, który niedawno podkreślał, że „nie ma mowy o żadnym zawieszeniu praw człowieka”. – No tak, ale jak pan premier chce to oddzielić? Może ma jakiś plan, żeby zmienić zapisy w konwencjach [genewskiej, zapisy w Międzynarodowym Prawie Humanitarnym, konstytucję – red.], ale to zajmie lata – wskazała Ochojska. Zdaniem założycielki i byłej prezeski Polskiej Akcji Humanitarnej „zawieszenie azylu oznacza przekreślenie życia wielu ludzi.

Dziennikarz”Zetki„ przytoczył też słowa, które padają z ust polityków KO. Choć podkreślają oni, że”zawsze będą ją szanowali„, to jednak”w tej sprawie jest oderwana od rzeczywistości„. – No jestem ciekawa, kto bardziej jest oderwany od rzeczywistości” – skwitowała. Dodała, że „jest ciekawa, czy któryś z panów ministrów, pan premier, spotkali się z mieszkańcami, z NGO-sami, z aktywistami, a może z jakimś migrantem, który tam w lesie jest i czeka na pomoc”. Ochojska uważa ponadto, że „przy pisaniu polityki migracyjnej w ogóle nie uwzględniono głosów tych, którzy mają bezpośrednio z uchodźcami do czynienia”.

Rymanowski zapytał byłą europosłankę KO, czy ma świadomość istnienia wojny hybrydowej i faktu, że białoruski dyktator wykorzystuje migrantów, by „atakować Polskę”. – Ci ludzie, używani przez Aleksandra Łukaszenkę, to są też ludzie. (...) Widziałam bardzo wielu migrantów, którzy przeszli przez granicę i (...) oni chyba nawet nie mieli pojęcia, że są jakimś elementem wojny hybrydowej – odpowiedziała.

Ochojska o gwałtach: Są dokonywane na migrantkach

Jedna z internautek wyraziła obawę, że w przyszłości polskie kobiety będą musiały „zmierzyć się z agresją i obcą kulturą”, a konkretnie jej przedstawicielami, czyli uchodźcami z Afryki czy Bliskiego Wschodu. – Proszę przestać się bać, proszę żyć normalnie – zasugerowała kobiecie Ochojska. Stwierdziła, że „obca kultura na pewno jej nie zaszkodzi”, a zamiast tego może ubogacić.

– To jest właśnie nagonka na migrantów. (...) Wczoraj [16 października – przyp. red.] jeden z ministrów podczas debaty na Kanale Zero [uczestniczył w niej były wiceminister Marcin Przydacz z Prawa i Sprawiedliwości, a także Olga Kurczak z Fundacji dla Wolności, Marcin Tumanowicz – poseł Konfederacji i Ochojska – red.] mówił o tym, że: „Europa będzie nam przysyłała ludzi z Bangladeszu, którzy wiadomo, iż cały czas gwałcą”. Jeżeli ktoś ma takie wyobrażenia o migracji, to rzeczywiście jest się czego bać, ale zapewniam pania, że nie na tym polega migracja kontrolowana – podkreśliła.

Jedna ze słuchaczek wskazała na badaniach naukowców z Uniwersytetu w Lund (w południowo-zachodnim regionie Szwecji), którzy ustalili, że większość (konkretnie 60 proc.) osób skazanych za gwałty było imigrantami (w latach 2000-2015). Przy założeniu, że imigranci stanowią 10 procent społeczeństwa, to popełnili oni tych przestępstw 10 razy więcej niż Szwedzi. Kobieta zastanawia się, czy Ochojska „nie boi się o Polki”. – Jak na razie to gwałty są dokonywane na migrantkach po stronie białoruskiej, myślę, że również po stronie polskiej – wskazała. Rymanowski zapytał, czy była prezeska PAH ma jakieś dowody na potwierdzenie tych informacji.

– Były osoby, które twierdziły, że były zgwałcone – odpowiedziała. Nie chciała podać jednak żadnych szczegółów. – Nie będę wypowiadała się na ten temat, ponieważ nie posiadam wiedzy szczegółowej. Zresztą nawet, gdybym posiadała, to nie moją sprawą jest podawanie tych danych – i to jeszcze w mediach. Zaskoczony prowadzący zwrócił uwagę, że to ktoś może stwierdzić, iż jest to „mocne oskarżenie”. – Ja nie odpowiem w ogóle na to pytanie, natomiast powiedzmy, że gwałty są po stronie białoruskiej – i to wystarczy – zakończyła wątek.

Żukowska o zmianach w polityce migracyjnej: Premier nie zgodził się na nasze poprawki

We wtorek polski rząd przyjął nową strategię migracyjną na lata 2025-2030. Przeciwni pomysłowi byli politycy Lewicy. „Została przyjęta ze zdaniami odrębnymi czworga ministrów konstytucyjnych Lewicy. Premier nie zgodził się na nasze poprawki dotyczące między innymi wpisania przestrzegania konstytucji do strategii” – poinformowała za pośrednictwem platformy X przewodnicząca klubu parlamentarnego i posłanka – Anna-Maria Żukowska. Jak wskazała, „w 90% rządowy dokument strategii migracji jest dokumentem dobrym, natomiast jeden fragment, dotyczący łamiącego konstytucję uniemożliwienia samego nawet wnioskowania o azyl, jest nie do zaakceptowania”.

