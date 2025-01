Kanclerz Niemiec skrytykowany podczas rozmowy z Muskiem. „Wyrzucił pieniądze przez okno”

W czwartek 9 stycznia Elon Musk przeprowadził na platformie X wywiad z liderką skrajnie prawicowej niemieckiej partii AfD Alice Weidel. Dużą część rozmowy zajęła krytyka rządów Merkel i Scholza. Szefowa Alternatywy dla Niemiec zarzuciła obecnemu kanclerzowi, że „wyrzucił ogromne sumy pieniędzy przez okno”, przekazując je na migrantów.

Co dalej z wojną w Ukrainie? Elon Musk: Im dłużej się to przeciąga, tym gorzej dla Kijowa

Weidel wyraziła również nadzieję, że administracja Donalda Trumpa zakończy wojnę w Ukrainie. Najbogatszy człowiek świata stwierdził, że Kijów nie będzie w stanie wyjść zwycięsko z tego konfliktu, bo jest mniejszym państwem od Rosji. Zaznaczył, że stanie się do dość szybko, bo wiele osób zginęło i nikt nie odniósł z tego powodu korzyści, ale nie chciał przedstawić szczegółów zaznaczając, że powinien zrobić to po objęciu władzy prezydent USA.

Musk nie dociskał liderki AfD, nie kontrował jej wypowiedzi, nie sprawdzał wypowiadanych przez nią informacji i jej nie przerywał, za co Weidel mu podziękowała. Miliarder powiedział m.in., że „jeśli ludzie są niezadowoleni w Niemczech z dotychczasowych partii, to powinny głosować na Alternatywę dla Niemiec, bo tylko to ugrupowanie może zmienić ten kraj”.

Wiara w Boga, Marsjanie, wyginięcie ludzkości, czy Hitler komunista. O czym Musk rozmawiał z Weidel?

Szefowa liderką skrajnie prawicowej niemieckiej partii narzekała, że AfD jest w taki sposób przedstawiana w mediach, twierdząc, że jest to „nieprawdziwe”. Odcinała się od powiązań z nazizmem przekonując, że Hitler był „komunistą i socjalistą”, a nie prawicowcem, konserwatystą i libertarianinem. Zapytała również Muska o to, czy „wierzy w Boga”, na co ten wyjaśnił, że jest „otwarty na ideę” i wierzy w wiele rzeczy, które są proporcjonalne do informacji, które otrzymuje.

Sam Musk ocenił, że ludzie powinni zamieszkać na innych planetach, a „pierwszą z nich będzie Mars”. Jego zdaniem istnieje duża prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, które może zakończyć ludzkość, takie jak „gigantyczny meteor” uderzający w Ziemię, tak jak to miało miejsce w przypadku dinozaurów, lub wojna nuklearna.

