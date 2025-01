Barack Obama pojawi się w Polsce. Były prezydent USA namiesza tuż przed wyborami?

Barack Obama pojawi się w Polsce. 15 maja w Poznaniu będzie gościem 10. jubileuszowej edycji kongresu Impact25. 44. Prezydent USA do tej pory pojawił się w naszym kraju trzykrotnie. Po raz ostatni miało to miejsce w 2016 roku, kiedy to uczestniczył w szczycie NATO w Warszawie. Na poprzedniej edycji Impact24 przemawiała z kolei żona polityka – Michelle.

Barack Obama gościem Impact25 w Poznaniu. Kto jeszcze potwierdził swoją obecność?

Impact25 odbędzie się od 14 do 15 maja. Wśród potwierdzonych mówców znaleźli się również były szef NATO Jens Stoltenberg, były sekretarz stanu USA i specjalny prezydencki pełnomocnik ds. klimatu John Kerry czy politolog Francis Fukuyama.

Z kolei z polskiego podwórka swoją obecność potwierdzili wicepremierzy Krzysztof Gawkowski i Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski i jego żona Anne Applebaum, czy prezydenci Warszawy, Poznania i Łodzi – odpowiednio Rafał Trzaskowski, Jacek Jaśkowiak i Hanna Zdanowska.

Barack Obama przemówi w Polsce w przededniu wyborów. „Szczególnie istotna możliwość”

– Obecność i możliwość wysłuchania jednego z czołowych polityków ostatnich lat jest szczególnie istotna w sytuacji nowej rzeczywistości, w której po zwycięstwie Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, w przededniu wyborów prezydenckich w Polsce, wobec trwających konfliktów w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, koncentrujemy się na bezpieczeństwie – skomentował wizytę Obamy Jaśkowiak.

Impact to platforma spotkań najwybitniejszych i najważniejszych liderów i liderek biznesu, polityki i technologii na świecie. W ciągu ostatniej dekady stał się miejscem twórczej debaty ekspertów, przedstawicieli najważniejszych branż oraz innowatorów, które inspiruje uczestników do myślenia o przyszłości.

