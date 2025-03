KO obroniło mandat senatorski w Krakowie. Jak wypadł „test mobilizacji”?

W niedzielę 16 marca odbyły się wybory uzupełniające do Senatu. W okręgu nr 33 obejmujący południowo-zachodnią część Krakowa, mandat został zwolniony przez Bogdana Klicha z KO który zrezygnował z funkcji w związku z objęciem stanowiska charge d'affaires Ambasady RP w Waszyngtonie.

Monika Piątkowska nową senator. Wyniki głosowania w Krakowie

Niedzielne wybory wygrała Monika Piątkowska, kandydatka wskazana przez KO i popierana przez partie koalicji rządzącej, chociaż formalnie nienależąca do żadnej partii politycznej. Piątkowska zdobyła 50,14 proc. głosów. Drugi był kandydat PiS Mateusz Małodziński — 31,41 proc. głosów, a trzeci kandydat Konfederacji Adam Berkowicz — 10,47 proc. Na czwartym miejscu znalazła się Ewa Sładek z Razem z wynikiem 7,98 proc. głosów.

Frekwencja w wyborach uzupełniających wyniosła jedynie 16,52 proc.

Jeszcze w piątek, tuż przed ciszą wyborczą, o pójście do urn apelował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, wskazując, że będą one testem. „Niedzielne wybory do Senatu w Krakowie będą swego rodzaju testem mobilizacji przed wyborami prezydenckimi. KOCHANE KRAKUSY, cała Polska liczy na Was!” — napisał lider PO, zachęcając jednocześnie do oddania głosu na Piątkowską.

Tym samym KO udało się spełnić plan minimum i obronić mandat po Bogdanie Klichu, chociaż z gorszym wynikiem (Klich uzyskał w 2023 roku poparcie wynoszące 70,90 proc. głosów).

Kim jest Monika Piątkowska?

Monika Piątkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendystką Międzynarodowego Programu Wizyt Liderskich Departamentu Stanu USA. Posiada doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym, jak i administracji rządowej i samorządowej.

W przeszłości Monika Piątkowska była związana z PSL i Polską 2050 a jeszcze wcześniej z SLD. Pełniła funkcję m.in. pełnomocnika prezydenta Krakowa (Jacka Majchrowskiego) ds. marki Kraków i odpowiadała za kształtowanie wizerunku miasta. Obecnie jest prezesem Izby Zbożowo-Paszowej.

W wyborach uzupełniających do Senatu Piątkowska startowała z poparciem koalicji KO, PSL i Lewicy, jednak jej kandydatura wzbudziła kontrowersje, ponieważ została wybrana przez centralę partii z pominięciem lokalnych struktur krakowskiej Platformy Obywatelskiej.

W trakcie kampanii wyborczej Piątkowska przedstawiła pięć głównych postulatów, z czego trzy dotyczyły Krakowa: Zapewnienie finansowania budowy metra, modernizacja lotniska w Balicach oraz finansowanie budowy trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej, a także dwa ogólnopolskie dotyczące praw kobiet i bezpieczeństwa żywieniowego.

Czytaj też:

Sensacja wisi na włosku? Zaskakujące wieści ze sztabu TrzaskowskiegoCzytaj też:

Najnowszy sondaż prezydencki. Ten polityk stracił najwięcej