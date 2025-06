Iran szykuje odwet. Gen. Roman Polko dla „Wprost”: Sytuacja jest ekstremalnie niebezpieczna

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Izrael w nocy zaatakował Iran. Premier Izraela powiedział, że to „atak wyprzedzający”, aby zapobiec bezpośredniemu zagrożeniu, jakie Iran mógłby stanowić w związku postępującym programem nuklearnym Teheranu. Najwyższy przywódca Iranu zapowiedział odwet. Jak to może wyglądać w praktyce?

Gen. Roman Polko: Izrael wykorzystał element zaskoczenia, by uderzyć we wrota piekieł, jak mówi się na instalacje jądrowe w Iranie. Celem było wyeliminowanie dowódców korpusu rewolucyjnego i szefostwo sztabu generalnego oraz uderzenie w gospodarkę, ponieważ rynki natychmiast zareagowały – rośnie cena ropy i złota. Myślę jednak, że odwet, który nastąpi, będzie mało skuteczny.

To znaczy?

Iran będzie chciał uruchomić aktywa o charakterze terrorystycznym, inne państwa w regionie, które boją się Izraela, ale będą chciały wykorzystać moment, by w niego uderzyć. Sytuacja jest ekstremalnie niebezpieczna, rośnie temperatura w tym tyglu. Spodziewam się dalszych ataków Izreala i wybuchu pełnoskalowego konfliktu.

Donald Trump zapowiada, że USA będą bronić Izrael. Jakie to będzie miało znaczenie dla Europy?

To pokazuje, że USA traktują obszar Bliskiego Wschodu jako priorytet. Nie widziałem takiego wsparcia dla Wołodymyra Zełenskiego, jakie jest okazywane – bez względu na wszystko – Izraelowi

Zresztą destruktywna polityka w regionie, realizowana przez Benjamina Netanjahu, przypomina strategię Putina. Wszyscy doskonale wiedzą, że jeśli nastąpi pokój, będzie to czas rozliczeń i tę spiralę nakręcają, a USA robią to, co im się aktualnie bardziej opłaca i na pewno nie jest to pomoc Ukrainie.

Wojna Izreal-Iran jest na korzyść Putina?

Z pewnością Iran nie będzie już tak wspierał Rosji, jeśli chodzi o dostawy uzbrojenia, rakiety irańskie będą masowo używane do ataków na Izrael, ale będą one nieskuteczne. Z drugiej strony, ceny ropy pójdą, na czym Rosja zarobi i wzmocni swój przemysł zbrojeniowy. Dlatego Europa musi sama się zająć problemem na północno-wschodniej flance NATO, bo Putin będzie chciał wykorzystać sytuację. Putin jest w przymierzu z Iranem, by kreować się przed Trumpem na partnera w negocjacjach, a więc gra na kilku frontach.

To sytuacja bardzo niekorzystna dla Ukrainy, bo zeszła z pierwszego planu, świat przestał myśleć, jak przywrócić pokój.

Wróćmy do Polski, czego ta sytuacja nas uczy?