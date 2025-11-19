Akty dywersji na torach. Gen. Polko: Trzeba pogratulować premierowi. Byłem zaskoczony

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Adrian Zandberg, lider partii Razem, domaga się dymisji po aktach dywersji na kolei i pyta publicznie, na jakim poziomie jest ochrona kontrwywiadowcza kolei czy ochrona transportu, skoro dochodzi do wysadzenia torów na dwóch odcinkach. Brakuje sprawnej kontroli?

Fajnie, że mamy kolejnego eksperta od ochrony infrastruktury krytycznej. Chciałbym dowiedzieć się, jak Adrian Zandberg chciałby chronić 19 tys. kilometrów torów w Polsce. Szef MON wysłał na miejsce terytorialsów, kontrwywiad też robi dobrą robotę. Trzeba pogratulować premierowi, że w tak krótkim czasie już wiemy, kto stoi za zniszczeniem torów. Nie ma wątpliwości, że jest to akt dywersji i reakcja Donalda Tuska była błyskawiczna w tej sprawie. Byłem zaskoczony, że tak skutecznie zadziałał.

Był to bezprecedensowy atak, sytuacja rodem z II wojny światowej. Myślę, że służby, mimo wszystko, jednak zdały egzamin. Teraz trzeba przeanalizować, co można było zrobić lepiej i co należy poprawić w przyszłości.

Co należy poprawić w pierwszej kolejności?

Jeśli chodzi o samą ochronę infrastruktury, eksperci od kolei mówią, że instaluje się coraz więcej systemów wizyjnych, czyli światłowodów z czujnikami. Potrafią one zidentyfikować, czy szkody dokonał człowiek, czy blokada torów wynikała z awarii i wysyłają sygnał.

To się sprawdza jako skuteczna ochrona antyterrorystyczna w państwach, które posiadają koleje dużych prędkości. Należy też usprawnić komunikację, bo ona cały czas szwankuje.