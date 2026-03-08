„Prawo dżungli” – tak Chiny komentują atak na Iran i dają 5 podstaw do zakończenia konfliktu

Na dorocznej konferencji prasowej w Pekinie, szef Chińskiej dyplomacji skomentował atak USA i Izraela na Iran. Stwierdził, że jest to konflikt, do którego nigdy nie powinno było dojść, bo nie przynosi on nikomu korzyści.

Wojna w Iranie. Chiny wzywają do zakończenia konfliktu

– Historia Bliskiego Wschodu wielokrotnie pokazała światu, że siła militarna nie jest rozwiązaniem, a oręż rodzi jedynie nową nienawiść. Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania operacji wojskowych, aby zapobiec dalszej eskalacji i rozprzestrzenianiu się ognia wojny – mówił Wang Yi.

Aby nie poprzestać na apelu, przedstawił też chińskie propozycję dla walczących stron. Po pierwsze, Pekin wzywa do poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich państw regionu. Po drugie, występuje przeciwko nadużywaniu siły, której ofiarami padają cywile. Zaznaczał przy tym, że cywilizowany świat nie może cofnąć się do „prawa dżungli”.

Po trzecie, chiński minister wskazał na potrzebę przyjęcia zasady nieingerencji. W imieniu Chin kategorycznie odrzucił próby obalania rządów lub wywoływania „kolorowych rewolucji” i podkreślał, że o losie danego regionu powinni decydować jego mieszkańcy. Po czwarte, wezwał do poszukiwań politycznego rozwiązania sporów i powrotu do negocjacji.

Chiny chcą „powrotu na drogę sprawiedliwości”

W ostatnim, piątym już punkcie chińskiego planu, Wang Yi apelował do światowych liderów o „powrót na drogę sprawiedliwości”. Zaznaczał, że powinni oni wziąć odpowiedzialność za pokój, zamiast dążyć do dominacji. Po przedstawieniu tych punktów przypomniał, że jego kraj to strategiczny partner krajów Bliskiego Wschodu, gotowy współpracować na rzecz przywrócenia pokoju w tym regionie. Przywołał w tym kontekście ogłoszoną przez Xi Jinpinga Globalną Inicjatywę Bezpieczeństwa z 2022 roku, czyli dialog, współpracę i poszanowanie suwerenności zamiast starcia potęg.

